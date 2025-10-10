AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AUZEF güz dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan öğrenciler için 2025-2026 Güz Dönemi vize (ara) sınavlarının tarih ve uygulama detayları kesinleşti.
AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan öğrencileri ilgilendiren 2025-2026 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için tanınan ek süre tamamlanmak üzere.
Eylül ayında başlayan ve ilk olarak 5 Ekim Pazar günü sona eren kayıt yenileme ve ders seçimi süresi, öğrencilerin talebi üzerine uzatılmıştı.
Ek Süre Başlangıcı: 6 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 10.00)
Ek Süre Bitişi (Son Gün): 12 Ekim 2025 Pazar, saat 23.59
Kayıt yenileme, ders seçimi (ekle-sil) ve katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemleri, 12 Ekim Pazar günü gece yarısı sona erecektir. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için işlemlerini bu kesin tarihten önce tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF vize sınavları, aşağıdaki hafta sonu ve saat düzeniyle gerçekleştirilecektir:
Sınav Tarihleri: 8 - 9 Kasım 2025 (Hafta Sonu)
Oturum Sayısı: Sınavlar, iki günde toplam 4 oturum şeklinde düzenleniyor.
1. ve 3. Oturum Başlangıç: 09.30
2. ve 4. Oturum Başlangıç: 14.00
Sınav Süresi: Her bir ders için ayrılan süre 30 dakikadır.
Başarı Notu Hesaplamasında Kritik Fark
Öğrencilerin sınav sonuçlarını doğrudan etkileyecek olan yanlış cevap kuralı, öğrencinin kayıtlı olduğu programa göre farklılık gösterir:
Açıköğretim Programları: Bu programlarda uygulanan standart kural geçerlidir; 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür (net hesaplaması yapılır).
Uzaktan Eğitim Programları: Bu programlarda ise 4 yanlış 1 doğruyu götürmez; yani sadece doğru cevaplar dikkate alınır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2025-2026 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerine ait tüm sınav tarihleri kesinleşti. Her dönem uygulanan Vize (Ara), Final (Bitirme) ve Bütünleme sınavlarının takvimi ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı tarihleri aşağıdadır:
Güz Dönemi Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Tarih
|Ara Sınav (Vize)
|8 - 9 Kasım 2025
|Bitirme Sınavı (Final)
|27 - 28 Aralık 2025
|Bütünleme Sınavı
|31 Ocak - 1 Şubat 2026
Bahar Dönemi Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Tarih
|Ara Sınav (Vize)
|25 - 26 Nisan 2026
|Bitirme Sınavı (Final)
|6 - 7 Haziran 2026
|Bütünleme Sınavı
|11 - 12 Temmuz 2026
Ek Sınav
|Sınav Türü
|Tarih
|Mezuniyet Üç Ders Sınavı
|6 Eylül 2026