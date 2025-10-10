ARA
DOLAR
41,85
0,22%
DOLAR
EURO
48,62
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
5404,71
1,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10720,36
-0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AUZEF güz dönemi sınav tarihleri

AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AUZEF güz dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2025-2026 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinde yoğun talep nedeniyle süre uzatımına gidildi. Peki AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AUZEF güz dönemi sınav tarihleri


AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AUZEF güz dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan öğrenciler için 2025-2026 Güz Dönemi vize (ara) sınavlarının tarih ve uygulama detayları kesinleşti.

 

 

 

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan öğrencileri ilgilendiren 2025-2026 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için tanınan ek süre tamamlanmak üzere.

Eylül ayında başlayan ve ilk olarak 5 Ekim Pazar günü sona eren kayıt yenileme ve ders seçimi süresi, öğrencilerin talebi üzerine uzatılmıştı.

Ek Süre Başlangıcı: 6 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 10.00)

Ek Süre Bitişi (Son Gün): 12 Ekim 2025 Pazar, saat 23.59

Kayıt yenileme, ders seçimi (ekle-sil) ve katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemleri, 12 Ekim Pazar günü gece yarısı sona erecektir. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için işlemlerini bu kesin tarihten önce tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

 AUZEF vize sınavları, aşağıdaki hafta sonu ve saat düzeniyle gerçekleştirilecektir:

Sınav Tarihleri: 8 - 9 Kasım 2025 (Hafta Sonu)

Oturum Sayısı: Sınavlar, iki günde toplam 4 oturum şeklinde düzenleniyor.

1. ve 3. Oturum Başlangıç: 09.30

2. ve 4. Oturum Başlangıç: 14.00

Sınav Süresi: Her bir ders için ayrılan süre 30 dakikadır.

Başarı Notu Hesaplamasında Kritik Fark

Öğrencilerin sınav sonuçlarını doğrudan etkileyecek olan yanlış cevap kuralı, öğrencinin kayıtlı olduğu programa göre farklılık gösterir:

Açıköğretim Programları: Bu programlarda uygulanan standart kural geçerlidir; 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür (net hesaplaması yapılır).

Uzaktan Eğitim Programları: Bu programlarda ise 4 yanlış 1 doğruyu götürmez; yani sadece doğru cevaplar dikkate alınır.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2025-2026 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerine ait tüm sınav tarihleri kesinleşti. Her dönem uygulanan Vize (Ara), Final (Bitirme) ve Bütünleme sınavlarının takvimi ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı tarihleri aşağıdadır:

Güz Dönemi Sınav Takvimi

Sınav TürüTarih
Ara Sınav (Vize)8 - 9 Kasım 2025
Bitirme Sınavı (Final)27 - 28 Aralık 2025
Bütünleme Sınavı31 Ocak - 1 Şubat 2026

Bahar Dönemi Sınav Takvimi

Sınav TürüTarih
Ara Sınav (Vize)25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final)6 - 7 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı11 - 12 Temmuz 2026

Ek Sınav

Sınav TürüTarih
Mezuniyet Üç Ders Sınavı6 Eylül 2026

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL