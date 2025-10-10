AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AUZEF güz dönemi sınav tarihleri

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan öğrencileri ilgilendiren 2025-2026 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için tanınan ek süre tamamlanmak üzere.

Eylül ayında başlayan ve ilk olarak 5 Ekim Pazar günü sona eren kayıt yenileme ve ders seçimi süresi, öğrencilerin talebi üzerine uzatılmıştı.

Ek Süre Başlangıcı: 6 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 10.00)

Ek Süre Bitişi (Son Gün): 12 Ekim 2025 Pazar, saat 23.59

Kayıt yenileme, ders seçimi (ekle-sil) ve katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemleri, 12 Ekim Pazar günü gece yarısı sona erecektir. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için işlemlerini bu kesin tarihten önce tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.