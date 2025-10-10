ARA
DOLAR
41,85
0,22%
DOLAR
EURO
48,62
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
5404,71
1,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10720,36
-0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KPSS 2026 başvuruları ne zaman? KPSS lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2026 başvuruları ne zaman? KPSS lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Her iki yılda bir düzenlenen lise ve ön lisans mezunlarına yönelik KPSS (B Grubu) oturumları, bu yıl (2025) takvim gereği yapılmadı. Kamu kadrolarına atanmayı hedefleyen milyonlarca aday, gözünü 2026 yılı sınav takvimine çevirmiş durumda. Peki KPSS 2026 başvuruları ne zaman? KPSS lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?


KPSS 2026 başvuruları ne zaman? KPSS lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Memur adaylarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenmektedir. Ancak sınavın düzenlenme sıklığı, adayların mezun olduğu eğitim düzeyine göre farklılık gösteriyor. 

LİSE VE ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

 ÖSYM, 2026 yılına ait resmî sınav takvimini henüz yayımlamadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında:

ÖSYM'nin, 2026 sınav takvimini genellikle Kasım 2025 ayı içerisinde (geçmiş yıllarda olduğu gibi ay ortalarına doğru) duyurması beklenmektedir.

Genelde lise ve ön lisans KPSS oturumlarının genellikle Eylül 2026 ayında peş peşe hafta sonlarında düzenlendiği biliniyor. 

KPSS LİSANS SINAVI BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS A Grubu oturumlarının sonuçları 10 Ekim'de ilan edildi. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL