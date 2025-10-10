KPSS 2026 başvuruları ne zaman? KPSS lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Memur adaylarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenmektedir. Ancak sınavın düzenlenme sıklığı, adayların mezun olduğu eğitim düzeyine göre farklılık gösteriyor.

LİSE VE ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 yılına ait resmî sınav takvimini henüz yayımlamadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında:

ÖSYM'nin, 2026 sınav takvimini genellikle Kasım 2025 ayı içerisinde (geçmiş yıllarda olduğu gibi ay ortalarına doğru) duyurması beklenmektedir.

Genelde lise ve ön lisans KPSS oturumlarının genellikle Eylül 2026 ayında peş peşe hafta sonlarında düzenlendiği biliniyor.

KPSS LİSANS SINAVI BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS A Grubu oturumlarının sonuçları 10 Ekim'de ilan edildi.