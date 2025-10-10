KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencileri için hayati önem taşıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları için beklenen tarih yaklaşıyor. Başvurular, her yıl olduğu gibi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından duyuruluyor.

2025-2026 dönemi için resmi takvim henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmamış olsa da, geçmiş yılların uygulama takvimi dikkate alınarak başvuruların:

Ekim ayının üçüncü haftası itibarıyla (yaklaşık olarak 13 Ekim sonrası) başlaması bekleniyor.