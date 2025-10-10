Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci için geri sayım başladı. Başvuruların, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak resmî duyuru ile başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite öğrencileri için hayati önem taşıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları için beklenen tarih yaklaşıyor. Başvurular, her yıl olduğu gibi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından duyuruluyor.
2025-2026 dönemi için resmi takvim henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmamış olsa da, geçmiş yılların uygulama takvimi dikkate alınarak başvuruların:
Ekim ayının üçüncü haftası itibarıyla (yaklaşık olarak 13 Ekim sonrası) başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmî olarak duyurulacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
Başvurular başladığında, e-Devlet üzerinden izlemeniz gereken adımlar oldukça basittir:
Başvuru Adımları (e-Devlet Üzerinden)
e-Devlet Girişi: T.C. kimlik numarası ve şifrenizle e-Devlet kapısına giriş yapın.
Hizmet Araması: Sağ üst kısımda bulunan arama çubuğuna şunu yazın:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı"
veya doğrudan "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu"
Başvuru Ekranı: Çıkan hizmet linkine tıklayarak doğrudan başvuru ekranına gidin.
Bilgi Girişi: Başvuru ekranında sizden sırasıyla şunlar talep edilecektir:
Kişisel bilgiler (kimlik, adres vb.)
Eğitim bilgileri (okul, bölüm, sınıf vb.)
Mali durum bilgileri (ailenizle ilgili gelir ve mal varlığı beyanları)
Başvuruyu Tamamlama: İstenen tüm alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, "Başvuru Yap" kısmına tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Üniversite öğrencilerine sağlanan KYK bursu ve öğrenim kredisi ücretleri, 2025 yılı için belirlenen miktarla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor.
2025 Ocak ayı itibarıyla yapılan düzenlemeyle birlikte güncel aylık ödeme miktarları şöyledir:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri İçin: 3.000 TL
Bu miktar, 2025 yılı boyunca geçerli olacak ödeme miktarıdır.
Öğrenciler için bir sonraki zam ve ücret güncellemesi, geleneksel olarak yıl sonuna doğru yapılmaktadır.
2026 yılı için geçerli olacak KYK burs ve kredi ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Aralık 2025 ayında yeniden belirlenecektir.