KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 KYK bursu ve kredisi ne kadar?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları için henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların ekim ayında başlaması nedeniyle, öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurulara çevrildi.

KYK burs ve kredi başvuruları genellikle üniversite kayıtlarının ve yurt yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasının ardından başlıyor. Öğrencilerin, başvuru süreci ve takvimine ilişkin en doğru ve güncel bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ve e-Devlet portalını düzenli olarak takip ederek almaları büyük önem taşıyor.