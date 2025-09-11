KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 KYK bursu ve kredisi ne kadar?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, burs başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak resmi duyuruları bekliyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları için henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların ekim ayında başlaması nedeniyle, öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurulara çevrildi.
KYK burs ve kredi başvuruları genellikle üniversite kayıtlarının ve yurt yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasının ardından başlıyor. Öğrencilerin, başvuru süreci ve takvimine ilişkin en doğru ve güncel bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ve e-Devlet portalını düzenli olarak takip ederek almaları büyük önem taşıyor.
KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?
Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan KYK burs miktarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz dönemde, 2025 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 3.000 TL olarak belirlenen burs ücretinin bu yıl ne kadar olacağı, yapılacak resmi duyurularla netlik kazanacak.
KYK BURS ŞARTLARI NELER?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs başvuruları için bazı adaylara öncelik tanınacağı duyuruldu. Başvurular başladığında belirli kriterleri taşıyan adaylar, bu avantajdan yararlanabilecek.
Öncelikli Burs Başvuru Şartları
KYK burs başvurusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen aşağıdaki adaylara öncelik tanınacaktır:
Şehitlerin bekar çocukları veya çocuğu yoksa bekar kardeşleri.
Gazinin kendisi veya bekar çocukları.
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler.
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişiler.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınan veya Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar.
Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar.
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.
ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
Başvuru Süreci ve Gerekli Şartlar
Burs/kredi başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, öncelikle bir e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. Şifresi olmayan öğrenciler PTT şubelerinden şifrelerini temin edebilir veya mobil imza, e-imza, internet bankacılığı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini kullanabilirler.
Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin detaylı bilgiler istenir. Bu bilgilerin doğruluğu, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit edilir. Yapılan değerlendirmenin ardından, belirlenen bütçe dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sağlanır.