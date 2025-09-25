KYK burs başvuruları ne zaman? KYK 2025-2026 kredi ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Üniversite öğrencilerinin en önemli gündem maddelerinden olan KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve öğrenim kredisi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak resmî duyuruyu bekliyor.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), başvuruların her yıl olduğu gibi okullar açıldıktan sonraki dönemde başlayacağını belirtti.
Kesin başvuru tarihleri netleşmese de, geçtiğimiz yılın takvimi öğrencilere yol gösteriyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da sona ermişti.
Öğrencilerin, başvuru tarihlerini kaçırmamak için GSB'nin resmî duyurularını ve e-Devlet platformunu yakından takip etmeleri gerekmektedir.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, tamamen dijital ortamda e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranı açıldığında, öğrencilerin aşağıdaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekiyor.
Başvurular sırasında öğrencilerden şu temel bilgileri sisteme girmeleri istenir:
Kimlik ve iletişim bilgileri
Öğrenim bilgileri (Okul, fakülte, bölüm vb.)
Aile gelir durumu
Sosyal ve ekonomik koşullar
Tüm bu bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi, başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi için büyük önem taşır.
Başvuru ekranı kapandıktan sonra, yapılan başvurular Burs ve Kredi Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Öğrencilerin sisteme girdiği bilgiler, Komisyon tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenerek sonuçlar ilan edilir.
2025-2026 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?
2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi tutarı henüz belli olmadı. 2024-2025 Belirlenen tutarlara göre, öğrencilere aylık olarak ödenecek burs ve kredi miktarları şu şekildedir:
Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencilerine aylık 6.000 TL
Doktora öğrencilerine aylık 9.000 TL
Bu ödemeler, öğrencilerin eğitim hayatındaki maddi ihtiyaçlarına önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.
KYK BURS ŞARTLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından öğrencilere sağlanan burs başvurularında, belirli kriterleri taşıyan adaylara öncelik tanınmaktadır. Bu gruplar, değerlendirme sürecinde diğer adaylara göre avantajlı konumdadır.
Aşağıdaki özelliklere sahip öğrenciler, KYK burs başvurularında öncelikli olarak değerlendirilir:
Şehitlerin bekar çocukları veya çocuğu yok ise bekar kardeşleri.
Gazilerin kendisi veya bekar çocukları.
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler.
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişiler.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise öğrenimini tamamlayanlar veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar.
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar.
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.
YKS Alan Yeterlilik Sınavı'nda ham puan bazında ilk yüze girenler.