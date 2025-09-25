KYK burs başvuruları ne zaman? KYK 2025-2026 kredi ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), başvuruların her yıl olduğu gibi okullar açıldıktan sonraki dönemde başlayacağını belirtti.

Kesin başvuru tarihleri netleşmese de, geçtiğimiz yılın takvimi öğrencilere yol gösteriyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da sona ermişti.

Öğrencilerin, başvuru tarihlerini kaçırmamak için GSB'nin resmî duyurularını ve e-Devlet platformunu yakından takip etmeleri gerekmektedir.