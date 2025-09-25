ATEZ Yazılım'dan İsviçre Borsası'nda yeni hamle

Yapay zeka destekli gümrük, transit ve sınır ötesi ticaret çözümlerinde uzmanlaşmış, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden ATEZ Software Technologies, Globtec Investment LLC’nin katılımıyla stratejik bir yatırım turunun başlatıldığını duyurdu. Bu önemli yatırım, kısmen Globtec’in doğrudan ortak yatırımcı olarak katılımıyla, kısmen de İsviçre Borsası’nda işlem gören yenilikçi bir yaklaşım olan “tracker certificate” aracılığıyla gerçekleşiyor olacak. Uluslararası yatırımcıların Türk yüksek teknoloji şirketlerinin inovasyonuna ve büyüme potansiyeline duyduğu güveni ortaya koyması açısından da önem arz eden yeni yatırım yaklaşımı; Globtec’in stratejik katılımı, ATEZ’in küresel pazar konumunu genişletmesine ve gelecekteki halka arz (IPO) planlarına zemin hazırlamasına önemli ölçüde destek sağlıyor olacak.

Sınır ötesi eşya hareketi ve ilgili süreçlerde devrim yaratan gelişmiş yapay zekâ teknolojileriyle itibarını artırmaya devam eden ATEZ’in müşterileri arasında bulunan Amazon, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ve DB Schenker gibi küresel ölçekteki önemli oyuncular, ATEZ çözümlerinin küresel pazardaki kalitesini ve önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Mevcut yatırım turu, ATEZ’in etkileyici büyüme hikâyesinde bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Ocak 2024’te şirket, ilk yatırım turunda stratejik yatırımcı olarak Luxbauer Holding’i başarıyla çekmişti. O tarihten bu yana şirket değerini önemli ölçüde artırmayı başardı. Tanınmış İngiltere merkezli Alman bir bağımsız firma tarafından gerçekleştirilen son dış değerleme, ATEZ’in şirket değerini 220 milyon Euro olarak belirledi. Bu değerleme, yalnızca 18 ay gibi bir sürede şirket değerinin 110 milyon Euro’dan iki katına çıkması anlamına geliyor ve ATEZ’in güçlü pazar konumunu ve umut vadeden büyüme potansiyelini de vurguluyor.

ATEZ Software Technologies CEO’su Dr. Kenan Güler: “Globtec Investment ile ortaklık, ATEZ ve Türk teknoloji sektörü için bir başka zafer niteliğindedir. Saygın bir ABD’li ortak olan Globtec’ten gelen bu stratejik yatırım – hem doğrudan taahhüt hem de İsviçre Borsası’nda işlem gören yenilikçi bir finansman ürünü aracılığıyla – vizyonumuzu pekiştiriyor ve uluslararası ticareti yapay zekâ çözümlerimizle dönüştürme kararlılığımızı güçlendiriyor. Ekibimizin özverisinin bir açık bir kanıtı olan bu başarı ürünlerimizi daha da geliştirmemizi, pazar erişimimizi genişletmemizi ve IPO planlarımızı bir adım ileriye taşımamızı sağlayacaktır. Türkiye’yi küresel sahnede bir inovasyon merkezi olarak temsil etmekten ve bu denli önemli bir değeri yaratabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz.”