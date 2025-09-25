Turner International 60. yaşını kutladı

60.yıl kutlamaları kapsamında Çırağan Sarayı’nda görkemli bir buluşmaya ev sahipliği yapan Turner International’ın galasına; Turner Construction Başkanı ve Turner International Başkan ve CEO’su Abrar Sheriff, Turner International Başkan Yrd. ve COO Jairam Panch, Turner International Avrupa Bölge Müdürü ve Başkan Yrd. Mehmet Sami Kılıç, Turner International Genel Müdür Yardımcısı İlayda Öner Mermerbaş ile iş dünyasının seçkin isimleri katıldı.

Gecede düzenlenen plaket töreninde Emlak Konut GYO Genel Müdür Danışmanı Metin Tekin ve Genel Müdür Yardımcısı Mecit Altıner, Şişecam CEO Kıdemli Danışmanı Selma Öner, Ziraat GYO Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Peyami Ömer Özdilek, TCMB Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Gökhan Elgin, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ve Genel Müdürü Harun H. Moreno ve Equinix Yönetici Direktörü Aslıhan Güreşçier’e plaketleri takdim edildi.

Galanın açılış konuşmasını yapan Turner Construction Başkanı ve Turner International Başkan ve CEO’su Abrar Sheriff “Bu gecede bizlerle olduğunuz için çok mutluyuz” diyerek şunları söyledi:

"Turner'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan yolculuğu, bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış küresel bir başarı hikayesine dönüştü. Bu hikâyenin en güçlü ve en anlamlı sayfalarından biri de hiç şüphesiz Türkiye'dir. 25 yıl önce attığımız adımlar, sadece inşaat projelerinden ibaret değildi; bunlar, Amerikan ve Türk insanı arasında kurulan karşılıklı güven ve saygı bağlarıydı. Türkiye, Turner'ın küresel vizyonunu ve mükemmellik anlayışını tam anlamıyla yansıtan, dinamik bir pazardır. Burada sadece binalar değil, aynı zamanda dostluklar, yenilikçi iş birlikleri ve geleceğe dair ortak hedefler inşa ettik. Bu gala, Amerika'dan Türkiye'ye uzanan ve her geçen gün daha da güçlenen bu eşsiz bağın bir kutlamasıdır. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancım tam."

Konuşmasına, “Biz Türkiye’de en büyük şirket değil en iyi hizmet veren şirket olmak için çalışıyoruz” diyerek devam eden Sheriff sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye bizim için sadece bir pazar değil, aynı zamanda küresel başarımızın anahtarıdır. Son 25 yılda Türk inşaat sektörüyle kurduğumuz güçlü ortaklıklar sayesinde sadece ikonik yapılar inşa etmekle kalmadık, aynı zamanda yerel bilgi birikimini ve yetenekleri küresel standartlarla birleştirerek sektörün gelişimine katkı sağladık. Türk mühendislerinin ve profesyonellerinin yetkinliği, Turner'ın dünya çapındaki projelerinde de kendini kanıtlamıştır. Türkiye’de hem insan hem çevre odaklı kalıcı izler bırakmak istiyoruz. Bu gala, Türkiye'ye olan bağlılığımızın ve gelecekteki iş birliğimize duyduğumuz inancın bir göstergesidir."

"Türkiye, sektörün geleceğini birlikte inşa ettiğimiz en önemli alanlardan biri"

Turner'ın Avrupa'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç da dünyanın dört bir yanında imza projelerle adını duyuran Turner'ın dünyada 60, Türkiye'de ise 25. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti. Konuşmasında, Türkiye'nin Turner için ne kadar önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu başarı, küresel uzmanlığımızı Türk inşaat sektörünün benzersiz dinamikleriyle harmanlayarak ortaya koyduğumuz vizyoner projelerin bir sonucu. Türkiye'de çeyrek asırdır süregelen güçlü varlığımız, sadece büyük ölçekli projelere imza atmakla kalmadı, aynı zamanda sektöre olan derin bağlılığımızın ve yenilikçi yaklaşımımızın en somut göstergesi oldu. Sürdürülebilirlik ve mükemmellik ilkelerimizle, Türk inşaat profesyonelleriyle birlikte çalışarak sektörün geleceğini inşa etmeye ve insan odaklı, çevreye duyarlı kalıcı izler bırakmaya devam edeceğiz. Türkiye, bu hedeflerimize ulaşmak için en önemli alanlardan biri olmaya devam edecektir."

Turner International Başkan Yardımcısı ve COO Jairam Panch ise yaptığı konuşmada, Turner International City projesinden bahsetti. Turner International City’nin Turner projelerinin aynı simülasyonda kurgulandığı bir simülasyon şehir projesi olduğunu ifade eden Panch, Turner’ın 60. Yılına özel 75 projenin görselleştirmesini yaptıklarını ve bu geceye özel ilk kez bu galada lansmanını da yapmış olduklarını belirtti.

Türkiye’deki önemli projelerde imzası var

ABD’nin en büyük inşaat firması olan ve bina inşaatı alanındaki önde gelen pazar segmentlerinde lider olarak gösterilen Turner, 12 bin global çalışanıyla her yıl 1.500 projede toplam 20 milyar dolarlık inşaat gerçekleştiriyor. Türkiye’deki faaliyetlerine 2000 yılında Turner’ın ABD ve Kanada dışındaki faaliyetlerden sorumlu uluslararası kolu olarak başlayan Turner International ise bugün Avrupa ve Türkiye’de önemli yapıların danışmanlık ve yönetim süreçlerinde aktif rol alıyor. Turner International Türkiye’deki ilk önemli projesi olan Türkiye İş Bankası Kuleleri ile o dönem ülkenin en yüksek binasının inşasında rol üstlenmişti. Yanı sıra şirketin portföyünde; İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Kuleleri, Şişecam Cam Üretim Hatları, Equinix IL04.1 Veri Merkezi, Nestle Türkiye Ofisleri, Hillside Bodrum Otel ve Aman Bodrum Otel gibi prestijli projeler de yer alıyor. İstanbul Finans Merkezi ve Ziraat Bankası Kuleleri ise, Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin “inşaatta mükemmellik” ödülünü kazanmış yapılar arasında bulunuyor.