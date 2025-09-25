Ara tatil 2025 ne zaman? 2025- 2026 MEB eğitim öğretim takvimi

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrenci ve velilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri resmen belli oldu.

Buna göre, okullarda bu yıl ilk ara tatil 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında bir haftalık bir mola verecek.