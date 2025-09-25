Ara tatil 2025 ne zaman? 2025- 2026 MEB eğitim öğretim takvimi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin en çok merak ettiği konulardan biri olan ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netlik kazandı.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrenci ve velilerin merakla beklediği ara tatil tarihleri resmen belli oldu.
Buna göre, okullarda bu yıl ilk ara tatil 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında bir haftalık bir mola verecek.
2025- 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yıl boyunca öğrencilerin dinleneceği tüm tatil dönemleri resmen netleşti.
Kasım Ara Tatili: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Nisan Ara Tatili: 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Yaz Tatili: Öğrenciler için yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü
2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü