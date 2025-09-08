2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların ne zaman ilan edileceği ve nasıl sorgulanacağı, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK yurt başvuru süreci 6 Eylül Cumartesi günü tamamlandı. Başvurularını yapan öğrenciler için şimdi heyecanlı bekleyiş başladı.
Gelen bilgilere göre, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının en geç 15 Eylül tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR YAPILACAK
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci başlayacak. Belirlenen bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayan öğrencilerin yerine, boş kalan kontenjanlar için yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler, yıl boyunca duyurulacak tarihlerde devam edecek. Bu nedenle, yerleşemeyen öğrencilerin yedek listelerini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor
KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurt ücretlerine bu yıl yüzde 40 oranında zam geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularıyla birlikte yeni fiyatları da duyurdu. Yeni tarifeye göre en düşük yurt ücreti 750 TL, en yüksek ücret ise 1250 TL oldu.
- Birinci tip oda: 750 TL,
- İkinci tip oda: 850 TL,
- Üçüncü tip oda: 850 TL,
- Dördüncü tip oda: 1050 TL,
- Beşinci tip oda: 1150 TL,
- Altıncı tip oda: 1250 TL.
KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:
- Birinci tip oda: 517,50 TL,
- İkinci tip oda: 607,50 TL,
- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,
- Dördüncü tip oda: 720 TL,
- Beşinci tip oda: 765 TL,
- Altıncı tip oda: 855 TL.