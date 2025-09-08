2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların ne zaman ilan edileceği ve nasıl sorgulanacağı, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.