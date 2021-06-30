Merakla beklenen LGS 2021 sonuçları ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, LGS 2021 sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden öğrenebilecek. İşte MEB LGS 2021 sınav sonuçları sorgu ekranı ve sınava ilişkin veriler:

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16’ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 2021 sonuçları MEB’in sitesinden öğrenilebiliyor: LGS 2021 Sonuç Ekranı

Sınava katılım yüzde 83

Merkez Sınav Değerlendirme Raporu’na göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran’da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

2021 LGS’de soru iptali yok

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30’da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30’da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 öğrenci tam puan aldı

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61’i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

ÖĞRENCİLER HANGİ SORULARDA DAHA BAŞARILI?

Değerlendirme raporunda sorulara ilişkin de şu bilgiler yer alıyor:

“Tablo 4’te görüldüğü gibi yirmi soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Türkçe (9,41), en düşük olduğu alt test ise Matematiktir (4,20).

On soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6,35), en düşük olduğu alt test ise Yabancı Dildir (4,93).

2021 yılı Merkezi Sınavda elde edilen Türkçe (9,41), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5,23), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6,35), Yabancı Dil (4,93), Matematik (4,20) alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları 2020 yılı ile yakındır.”

2021 yılında merkezi sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 268,35, standart sapması 66,88 olarak hesaplanmıştır.

MATEMATİK GRAFİĞİ

Değerlendirme raporunda sorulara ilişkin de grafikler yer aldı. Değerlendirme raporuna göre Matematik alt testi doğru cevap sayısı ortalaması 4,20, ortancası 4 ve tepe değeri 3 olarak hesaplandı. Matematik alt testinin dağılımı, 2020 yılı ile karşılaştırıldığında dağılım yapılarının oldukça benzer olduğu görüldü.

Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160

Daha önce yapılan açıklamalara göre öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öte yandan LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.