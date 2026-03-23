Trump, 'İran'la görüşüyoruz' dedi, İran'dan yalanlama geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı, İran’la verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdiğini açıkladığı paylaşımına İran’dan yanıt geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarına dair iddiasını yalanladı.

"Hiçbir müzakere olmadı ve şu anda da yok"

İranlı yetkili, "Savaşın başından bugüne kadar bazı arabuluculardan Tahran'a mesajlar gönderildi ve bunlara 'gerekli caydırıcılığı sağlayana kadar savunmaya devam edeceğiz" diyerek cevap verdik. Hiçbir müzakere olmadı ve şu anda da yok. Bu tür psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna dönecek ne de enerji piyasalarında barış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın "İran'ın elektrik altyapısına saldırıyı 5 gün ertelediğini" duyurmasına ilişkin de yetkili, "İran'ın askeri tehditleri inandırıcı hale geldikçe Trump kritik altyapıya yönelik saldırılardan geri adım attı. ABD ve Batı'daki finansal piyasalar üzerindeki baskı ve tahvil tehdidi arttı ve bu da bu geri adımın önemli bir faktörü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, "Trump'ın 5 günlük ültimatomu, bu rejimin halka karşı işlediği suçlarına devam edeceği anlamına geliyor ve biz de karşılık vermeye ve ülkeyi kapsamlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." dedi.