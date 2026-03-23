Okullar ne zaman kapanacak? 2026 okulların kapanma tarihi

İkinci dönemin ara tatilinin (16-20 Mart) hemen ardından gözler artık yıl sonu karnelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte 2026 okulların kapanma tarihi belli oldu.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının en kritik virajlarından biri olan Mart ara tatili bugün (23 Mart Pazartesi) itibarıyla sona erdi ve öğrenciler için ders zili yeniden çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yılın geri kalanındaki önemli dönemeçler netleşmiş durumda.
Okullar ne zaman kapanıyor?
İkinci Dönem Devamı: 23 Mart 2026 Pazartesi (Bugün başladı).
Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma (Karne Günü).
Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi.
2026-2027 Başlangıcı: Henüz resmi olarak açıklanmadı; ancak genel uygulama doğrultusunda Eylül ayının ilk veya ikinci haftası başlaması bekleniyor.
2026 Önemli Sınav Tarihleri
Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan sınav maratonu Haziran ayında zirve yapacak:
|Sınav Adı
|Tarih
|Detay
|LGS (Liselere Geçiş Sistemi)
|14 Haziran 2026
|Pazar günü tek oturum.
|YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
|20-21 Haziran 2026
|Cumartesi (TYT), Pazar (AYT/YDT).
Not: Sınav sonuçlarının genellikle Temmuz ayının ilk yarısında açıklanması ve tercih sürecinin başlaması öngörülüyor.