Okullar ne zaman kapanacak? 2026 okulların kapanma tarihi

2025-2026 eğitim-öğretim yılının en kritik virajlarından biri olan Mart ara tatili bugün (23 Mart Pazartesi) itibarıyla sona erdi ve öğrenciler için ders zili yeniden çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yılın geri kalanındaki önemli dönemeçler netleşmiş durumda.

Okullar ne zaman kapanıyor?

İkinci Dönem Devamı: 23 Mart 2026 Pazartesi (Bugün başladı).

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma (Karne Günü).

Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi.

2026-2027 Başlangıcı: Henüz resmi olarak açıklanmadı; ancak genel uygulama doğrultusunda Eylül ayının ilk veya ikinci haftası başlaması bekleniyor.