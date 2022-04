Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, sınav öncesi, nokta atışı çözümlere, sınav simülasyonuna ve öğrencileri motive edecek ‘iyi gelenler listesi’ yapmanın önemine dikkati çekti.

Uğur Okulları’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. Türkiye genelinde 8. sınıfta öğrenim gören 1,2 milyon öğrencinin sınava katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, LGS’nin bir zeka sınavı değil, emek sınavı olduğunu belirtti. Planlı çalışan ve motivasyonu yüksek olan öğrencilerin sınavda başarılı olduklarını ifade eden Sezgin, sınava sayılı günler kala adayları başarıya götürecek 7 önemli öneride bulundu.

Eksik konulara göre çalışmalı

Nokta atışı çözümler ile ilgili bilgilere veren Sezgin, “Hata analizlerine göre yapılacak konu kazanım çalışmaları sınava hazırlanırken çok önemlidir. Öğrenciler deneme dökümlerini incelemeli ve öğretmenlerin, psikolojik danışmanların yardımı ile odaklanacağı konuları belirlemeli. Ayrıca tüm öğrenciler eksik olduğu konulara göre çalışmalar gerçekleştirilmeli, konuların bittiği dönemle birlikte deneme çözümlerini artırmalı ve genel tekrar testlerine dönmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Zaman kullanımına dikkat!

Sezgin, zaman yönetimi testlerine değinerek, “Sınava iyi hazırlanmanın yanı sıra zamanı da doğru kullanmak gerekiyor. Öğrenciler her test veya deneme sınavının çözümünde süre tutmaya özen göstermeli, zaman yönetiminde kendisini zorlayan anları görmeli ve buna yönelik beceriler geliştirmeli.” bilgisini verdi.

İki aylık son düzlük olarak bilinen süreçte sınav simülasyonlarının önemine değinen Sezgin, öğrencilerin konuların bitimiyle birlikte genel tekrar testleri ve fasikül, branş veya genel deneme gibi farklı türden denemelerle öğrendiklerini gerçek sınav formatında, süre tutarak ölçebileceklerini kaydetti. Sezgin ayrıca rutin oluşturmak adına hafta sonları gerçek sınav saatinde denemelerin de yapabileceğini kaydederek, şunları aktardı:

“MEB her ay LGS örnek soruları yayınlıyor. Bu sorular her ay mutlaka çözülmeli. Bunun yanı sıra sınava kalan bu kısa sürede, sene başından itibaren yayınlanmış sorular tekrar çözülebilir. Geçen senelerdeki çıkmış sorulara da göz gezdirmek gerekiyor. Öğrenciler süre kullanımı konusu üzerinde çalışmalı, süreyi dengeli ve artırarak kullanma, sorulara geri dönme gibi taktikler denemeli. Önemli ve zor sorularda zaman kaybetmemeyi, hatırlatıcı işaretler koyarak geri dönüp tekrar bakılmasını öneriyorum. Bu noktada her öğrenci kendini iyi tanımalı, sınav öncesinde hangi dersten başlayacağını netleştirmeli ve o stratejisini bu yönde geliştirmeli.”

Düzen bozacak etkinliklerden uzak durulmalı

Zaman yönetimi, turlama tekniği, sorulara tersten başlama, soru kitapçığını kapatma, nefes egzersizleri yapma, su içme ve beden kontrolü gibi uygulamaların kişinin sınavı doğru yönetmesine yardımcı olacağını belirten Sezgin, “Öğrenciler sınava kadar olan sürede düzen bozacak etkinliklerden uzak durmalı. Ancak kısa aralıklarla keyif aldığı programlar yapabilir. Sürecin son düzlüğünde görülen yorgunluk, durgunluk vb. psikolojik etkilere yönelik düzeni bozacak uzun aralar yerine kısa ve kolay çözümlerle ‘iyi gelenler listeleri’ oluşturulmalı.” açıklamasında bulundu.