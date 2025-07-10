LGS'ye giremeyen öğrenciler ne yapacak, nasıl yerleşecek? LGS'ye giremeyen öğrenciler hangi liseye gidebilir?

Milyonlarca öğrenci ve velinin haftalardır merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 merkezi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların açıklanmasına sadece saatler kala, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda.LGS başvuru sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü itibarıyla http://www.meb.gov.tr ve internet adreslerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve öğrenci numarası/doğum tarihi gibi bilgilerle sonuçlarını sorgulayabilecekler. Sonuçların açıklanmasına çok kısa bir süre kala, lise yerleştirme sürecinin nasıl işleyeceği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

LGS'ye giremeyen öğrenciler ne yapacak, nasıl yerleşecek?

Ortaokul Başarı Puanına ve adresine göre kayıt alanında bulunan okullara yerleşmek mümkün. Bu okullar içerisinde Anadolu

Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam- hatip liseleri bulunmaktadır. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleşme tercih ekranında tercih yapabileceklerdir.

LGS'ye giremeyen öğrenciler hangi liseye gidebilir?

LGS yerleştirme süreci, genellikle üç ana bileşen üzerine kuruludur:

Merkezi Yerleştirme (Puanla Yerleştirme): LGS puan üstünlüğüne göre fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları gibi nitelikli okullara yapılan yerleştirmedir.

Yerel Yerleştirme: Merkezi sınav puanına bakılmaksızın, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve tercih öncelikleri gibi kriterlere göre yapılan yerleştirme türüdür. Tüm öğrencilerin (merkezi sınavla yerleşecek olanlar dahil) yerel yerleştirme tercihinde bulunması zorunludur.

Pansiyonlu Okullar: Merkezi ve yerel yerleştirmelerin yanı sıra, pansiyonlu okullar için de ayrı bir tercih ekranı bulunur.

MEB, sonuçlarla birlikte yayımlayacağı "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile yerleştirme sürecine ilişkin tüm detayları, tercih takvimini ve okulların kontenjanlarını adayların bilgisine sunacak. Tercih işlemleri, kılavuzun yayımlanmasının ardından 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.