LGS TÜRKÇE SORULAR NASILDI?

Ortaokul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, soruların okuma ve yorumlama becerilerini merkeze aldığını belirtti.

Mollaibrahimoğlu, paragraf, şiir, görsel ve grafik gibi farklı türde metinler üzerinden anlam ilişkilerinin sorgulandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle metinlerde doğrudan olmayan, dolaylı bilgiye ulaşma gerektiren sorular ayırt edici nitelikteydi. Söz sanatları, düşünceyi geliştirme yolları gibi üst düzey dil becerilerini ölçen sorular da yer aldı. Bazı sorular, hikaye akışını sürdürme veya paragrafı tamamlama gibi yaratıcı düşünmeyi destekleyen içerikler sundu.

Bu anlamda okuma ve düşünme becerilerini geliştiren bir program takip eden öğrencilerin, başarı düzeyi daha yüksek olacaktır.

Dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına ilişkin sorular ise düzenli tekrar yapan ve temel dil kurallarına hakim öğrenciler için erişilebilir düzeydeydi.

Özellikle güçlü bir okuma kültürüne sahip, sözcük dağarcığı gelişmiş ve eleştirel düşünebilen öğrenciler testte avantaj sağladı. Bu yönüyle 2025 LGS Türkçe testi, ayrıt edici, ölçücü ve öğretim programı hedefleriyle uyumlu bir yapıda gerçekleştirilmiştir."

