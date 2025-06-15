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LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu bugün yapıldı. Soru ve cevap anahtarları da yayınlandı. Peki, LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

15 Haziran 2025 | 14:29
Son Güncellenme: 15 Haziran 2025 | 16:37
LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınav yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci ooturumda öğrenciler 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. (LGS soruları nasıldı? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
  • Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. 
  • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
  • Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

LGS 2025 SORU VE CEVAP EKRANLARI

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