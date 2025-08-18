Lise kayıtları ne zaman? 2025 MEB okul kayıt tarihleri

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencileri ilgilendiren kayıt süreçleri veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kayıt takvimi ve süreçler hakkında bilmeniz gerekenler...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvurularının tamamlanmasının ardından, 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları alınıyor. Bu sürecin sonunda, il/ilçe nakil komisyonları tarafından yerleştirmeler 22 Ağustos'ta tamamlanacak.

Bu takvim ışığında, liselere kesin kayıt işlemlerinin Ağustos ayının son haftası içerisinde başlaması bekleniyor. Kayıt işlemleri genellikle yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından otomatik olarak gerçekleştirilse de, velilerin belirtilen tarihlerde okula giderek gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt süreci başladığında, velilerin aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları önemlidir:

LGS sonuç belgesi

Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Veliye ait nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Öğrenci ve veli fotoğrafı

Yerleşim yeri belgesi

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için okul kayıt süreci başladı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları adrese dayalı olarak gerçekleştiriliyor.

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenebilirler. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığını kullanarak yerleştirme sonuçlarına erişim sağlanabiliyor.

Kayıt Süreci ve Önemli Tarihler

Kayıt Başlangıç Tarihi: Bazı ilkokul ve ortaokullarda kayıt işlemleri 18 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı. Velilerin, çocuklarının yerleştirildiği okula giderek kayıt sürecine ilişkin detaylı bilgi almaları gerekiyor.

Sınıf ve Şube Belirlemesi: 1. ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin ve sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi, ağustos ayının son haftasında yapılacak. Bu belirleme, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek.