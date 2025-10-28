Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altay ile tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuştu.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani başta olmak üzere törene teşrif eden her bir misafire teşekkür etti.

Dün gece Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Balıkesirlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6,1 büyüklüğündeki depremde Allah'a hamdolsun can kaybı yaşanmadı. İkincil sebeplerle yaralanan 26 vatandaşımız ise gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildi. İçişleri Bakanımız ekibiyle süratle bölgeye intikal etti, biz de kendisinden gerekli bilgileri aldık ve alıyoruz. Hasar tespit ve yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışması devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecanı ve aynı zamanda büyük bir gururu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Ülke savunma sanayiine, mühendis ve teknisyenlerine duydukları güvenin boşuna olmadığını, gerek bu tesis gerekse teslimatı yapılan Altay tankı ile bir kez daha gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayimizin gelişmesi, güçlenmesi, tam bağımsızlık hedefine ulaşması için canla başla çalışan herkese, sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda ter döken şehadete eren kardeşlerime de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa geçen sene 23 Ekim'de TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan vatan evlatlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başkanlığını yaptığım Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar ışığında, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bir yandan yeni projeleri yeni savunma ürünlerini geliştirip devreye alırken diğer yandan yeni tesislerimizin açılışını yapıyor, yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz."

"Engeller bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir"

Erdoğan, bundan 2 ay önce 47 araçtan oluşan Sistemler Sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman orduya kazandırdıklarını, aynı şekilde ASELSAN'daki 14 üretim tesisinin açılışını yaptıklarını, 1,5 milyar dolar yatırım değerine sahip Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attıklarını dile getirdi.

Bugün de BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırma ve geliştirme merkezleriyle, test alanlarıyla, zırhlı laboratuvarları ve eğitim parkurlarıyla, 840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste, inşallah 1500'ü aşkın nitelikli personelimiz görev yapacak. Robotik kaynak sistemlerinden ileri sensör teknolojilerine, simülasyon altyapısından veri analitiğine kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda her ay 8 adet Altay tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet Altuğ imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarında da hedefimiz, özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamaya geldiysek inşallah bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha tekrar ediyorum. Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkarılan engeller bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur, ya bir yol açar, eninde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız. Stratejik önemi fevkalade yüksek bu modern tesisin bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum."

"Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ölçekte süregiden askeri, siyasi ve ekonomik rekabetin her geçen gün boyut ve şekil değiştirdiğini vurguladı.

Yeni araçlar, yeni imkanlar ve yeni kabiliyetlerin bu mücadelenin hem seyrini etkilediğini hem de kapsama alanını genişlettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gümrük vergilerinin teknolojik kırılmaları tetiklediği, enerji politikalarının gıda güvenliğini doğrudan tehdit ettiği hassas bir dönemin içindeyiz. Şunu bir defa çok net görebiliyoruz, yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Sayısı bir elin beş parmağını geçmeyen güçlerin küresel sistemi domine ettiği düzende ciddi kırılmalar yaşanmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın tarihte defalarca şahit olunduğu üzere ne uluslararası kurumların ne de beynelmilel hukukun, insanlara yeterli güveni ve güvenceyi artık veremediğini söyledi.

Haklı olmanın yetmediği, hakkın korunması için güçlü olunmasını gerektiren bir dünyada yaşadıkları gerçeğiyle sürekli yüzleştiklerini dile getiren Erdoğan, bunu önce 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te, 14 yıl boyunca Suriye'de ve en son 70 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze soykırımında gördüklerini ifade etti.

Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yüz binlerce insanın buralarda katledildiğini ve toplu kıyıma uğradığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fakat ne uluslararası hukuk ne de dev bütçeli kurumlar bu zulümlerin ve katliamların önüne geçemedi. Küresel barış ve güvenliği sağlamakla görevli yapılar hiçbir adım atmadı. Bırakın engellemeyi, birçok bölgede eli kanlı zalimleri koruyup kolladılar. Şurası bir gerçek ki günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü olmak, caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Ekonominizi güçlendirmek, dışa bağımlılığınızı azaltmak, kapasitenizi artırmak, yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde üzülerek ifade ediyorum, kurtlar sofrasına dönüşen bu yeni düzende kimse kimseye acımaz, gözünün yaşına bakmaz."

"Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk ve tehditlerin asimetrik biçimde arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde Altuğ zırhlı aracı ve Yeni Altay Tankı'nın parkurda geçişini izledi https://t.co/YLtuOmu7ih pic.twitter.com/WaZvpUiy7q — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2025

İlk günden itibaren değerlendirmeler yaptıklarını, tedbirlerini aldıklarını ve derslerine çok iyi çalıştıklarını belirten Erdoğan, son 23 yılda savunma sanayi, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attıkları adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdiklerini vurguladı.

Mazlumun zalime boyun eğmediği, güçlünün güçsüzü ezmediği adil bir dünya için diplomatik, askeri, siyasi, ticari ve ekonomik tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"En sıkıntılı zamanlarında dostlarımızın yardımına koştuk. Kardeşlerimizin yaralarını sardık. Türkiye'ye nerede ihtiyaç duyulduysa imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni hiçbir bagaj taşımadan yapmaya gayret ettik. Bununla birlikte muhannete muhtaç olmamak için de kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başladık. Savunma sanayinde devletimizin desteği özel sektörün dinamizmiyle birleşince hamdolsun son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum, hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80'i yakaladık. İnsansız hava araçları. Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı'sını üreten bir Türkiye var.

Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz. Modern silah sistemlerinden kompleks koruma paketlerine, sürüş destek modüllerinden elektronik harp altyapısına kadar her hamlesi, her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın savunma sanayi şirketimiz, 100 binin üzerindeki nitelikli personelimiz arı gibi çalışmayı, küresel barış, huzur ve güvenliğe doğrudan katkı yapmayı sürdürüyor."

"Dünya genelinde satılan her 100 insansız hava aracından 65'ini biz tedarik ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışa bağımlılık oranının artık yüzde 20'lerin altında olduğunu vurgulayarak, güvenlik güçlerinin neredeyse tüm ihtiyaçlarını yerli ve milli savunma araç ve ekipmanlarıyla temin ettiklerini söyledi.

Savunma sanayisinde 1400'ün üzerinde proje bulunduğunu, İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk 3 ülkesi arasında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Halihazırda dünyadaki en büyük 11'inci savunma ihracatçısıyız. 2024'te dünya ihracat pazarında yüzde 65 ile yerimizi aldık. Yani dünya genelinde satılan her 100 insansız hava aracından 65'ini biz tedarik ettik, tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025'te bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bu rakamları daha da artırmanın, çeşitlendirmenin ve detaylandırmanın mümkün olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişte haksız uygulamalara, çifte standartlara, baskı ve ambargolara maruz kalmış bir ülke olarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi başardık. Bunu da ana muhalefetin temsilcisi olduğu komplekslerini bir türlü yenemeyen kifayetsizlerin engelleme girişimlerine rağmen yaptık. Ne diyorlardı onlar? 'Yapamazsınız' diyorlardı. Biz 'yaparsa bu ülkenin evlatları yapar' dedik ve yola koyulduk. Genç mühendislerimize, genç kardeşlerimize, bu ülkenin genç beyinlerine inandık, onlara güvendik. 'Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın, başımızı belaya sokmayın' diyenlere rağmen yaptık. 'Siz teknolojiden ne anlarsınız, oturun oturduğunuz yerde' diyenlere rağmen bütün bunları başardık. Yoksa biz de bizden öncekiler gibi davranabilir, hiçbir riske girmeden statükonun konforlu alanında iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik ama biz bu düzene itiraz ettik. Bu bağımlılık ilişkisine başkaldırdık. Kelimenin tam anlamıyla kelle koltukta bir mücadeleyle hamdolsun sadece 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı, kimilerinin sevinçle, kimilerinin de endişeyle takip ettiği bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik."

Ulaştıkları noktayı asla yeterli bulmadıklarını belirten Erdoğan, "Şu Altay Tanklarını bugün burada görüyoruz. Yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi. Biz şimdi onu çok daha ileri taşıdık." dedi.

Erdoğan, büyük kararlılıkla hamlelerine devam ettiklerini söyleyerek, "1,5 milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay Tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere yeni sistemlerle donatılan Altay Tankımız en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi." diye konuştu.

Altay Tankının atış gücü, devamlılık ve mobilite kabiliyetlerine dönük testleri başarıyla tamamladığını aktaran Erdoğan, bu yıl başlattıkları teslimatı gelecek senelerde daha da artan sayılarla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Erdoğan, takip eden partilerde, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri BATU Güç Grubu ile Altay Tanklarını ordu envanterine katacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Altay'la birlikte Leopard 2A4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay, yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Altay'ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübe ile dijital kontrol sistemlerinden yapay zeka destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine büyük bir yetkinlik kazandık. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, gelecekte dünya sahnesine çıkaracağımız yeni ürünlerimizi inşallah daha da geliştireceğiz.Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Teslimatını yaptığımız Altay Tankımızın, peygamber ocağımızın güç ve caydırıcılığına katkı yapmasını temenni ediyorum. Bu eserleri ordumuza ve milletimize kazandıran BMC firmamıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği geçen her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımız Katar'a canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



