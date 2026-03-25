MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak? Ortak yazılı sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlediği merkezi ortak sınav takvimi, Nisan ayının hemen başında başlayacak olan ilk sınavlarla birlikte öğrencilerin gündemine tamamen yerleşti.
MEB 2. Dönem Ortak Sınav Takvimi Özeti
|Sınıf & Ders
|Sınav Tarihi
|Dönem
|6. Sınıf Türkçe
|7 Nisan 2026 Salı
|2. Dönem 1. Yazılı
|6. Sınıf Matematik
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|2. Dönem 1. Yazılı
|8. Sınıf Matematik
|8 Nisan 2026 Çarşamba
|2. Dönem 1. Yazılı
|10. Sınıf Matematik
|9 Nisan 2026 Perşembe
|2. Dönem 1. Yazılı
|10. Sınıf Türk Dili ve Ed.
|10 Nisan 2026 Cuma
|2. Dönem 1. Yazılı
|7. Sınıf Matematik
|2 Haziran 2026 Salı
|2. Dönem 2. Yazılı
|9. Sınıf Türk Dili ve Ed.
|3 Haziran 2026 Çarşamba
|2. Dönem 2. Yazılı
Örnek Konu-Soru Dağılım Tabloları Neden Önemli?
MEB tarafından yayımlanan bu tablolar, sınavın "haritası" niteliğindedir. Okullardaki zümre öğretmenleri, sınav sorularını bu tablolardaki senaryolardan birini seçerek hazırlamak zorundadır.
Kritik Bilgi: Hangi kazanımdan (konudan) kaç soru sorulacağı, hangi soruların "basit bilişsel" hangi soruların "üst düzey düşünme" becerisi gerektirdiği bu tablolarda yazar.
Strateji: Ders çalışırken tüm kitaba aynı ağırlığı vermek yerine, tabloda soru sayısı fazla olan konulara (örneğin; matematikte oran-orantı veya cebirsel ifadeler gibi) odaklanmak puanınızı doğrudan artırır.
Sınav Sonrası ve Yaz Tatili Geri Sayımı
Ortak sınavların tamamlanmasıyla birlikte akademik yılın son büyük engeli aşılmış olacak:
2. Yazılılar: Haziran ayının ilk haftasında tamamlanacak.
Karne Heyecanı: 26 Haziran 2026 Cuma günü okullar kapanacak.
Yaz Tatili: Yaklaşık 11 haftalık uzun bir dinlenme süreci başlayacak.
Son Hazırlıklar İçin Tavsiyeler
Açık Uçlu Soru Pratiği: Sınavlar çoktan seçmeli (test) değil, açık uçlu sorulardan oluşacağı için sadece sonucu bulmak yetmez. İşlem basamaklarını ve çözüm yolunu kağıda net bir şekilde dökmek tam puan almanın anahtarıdır.
MEB Örnek Kitapçıkları: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sitesindeki örnek soruları mutlaka süreli bir şekilde çözün.