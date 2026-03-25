MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak? Ortak yazılı sınav takvimi

Örnek Konu-Soru Dağılım Tabloları Neden Önemli?

MEB tarafından yayımlanan bu tablolar, sınavın "haritası" niteliğindedir. Okullardaki zümre öğretmenleri, sınav sorularını bu tablolardaki senaryolardan birini seçerek hazırlamak zorundadır.

Kritik Bilgi: Hangi kazanımdan (konudan) kaç soru sorulacağı, hangi soruların "basit bilişsel" hangi soruların "üst düzey düşünme" becerisi gerektirdiği bu tablolarda yazar.

Strateji: Ders çalışırken tüm kitaba aynı ağırlığı vermek yerine, tabloda soru sayısı fazla olan konulara (örneğin; matematikte oran-orantı veya cebirsel ifadeler gibi) odaklanmak puanınızı doğrudan artırır.