MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak? Ortak yazılı sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen takvim doğrultusunda, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla beklediği 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri netleşti. Peki MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak? Ortak yazılı sınav takvimi

MEB 2. dönem ortak yazılı sınavları ne zaman yapılacak? Ortak yazılı sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlediği merkezi ortak sınav takvimi, Nisan ayının hemen başında başlayacak olan ilk sınavlarla birlikte öğrencilerin gündemine tamamen yerleşti.  

MEB 2. Dönem Ortak Sınav Takvimi Özeti

Sınıf & DersSınav TarihiDönem
6. Sınıf Türkçe7 Nisan 2026 Salı2. Dönem 1. Yazılı
6. Sınıf Matematik8 Nisan 2026 Çarşamba2. Dönem 1. Yazılı
8. Sınıf Matematik8 Nisan 2026 Çarşamba2. Dönem 1. Yazılı
10. Sınıf Matematik9 Nisan 2026 Perşembe2. Dönem 1. Yazılı
10. Sınıf Türk Dili ve Ed.10 Nisan 2026 Cuma2. Dönem 1. Yazılı
7. Sınıf Matematik2 Haziran 2026 Salı2. Dönem 2. Yazılı
9. Sınıf Türk Dili ve Ed.3 Haziran 2026 Çarşamba2. Dönem 2. Yazılı

Örnek Konu-Soru Dağılım Tabloları Neden Önemli?

MEB tarafından yayımlanan bu tablolar, sınavın "haritası" niteliğindedir. Okullardaki zümre öğretmenleri, sınav sorularını bu tablolardaki senaryolardan birini seçerek hazırlamak zorundadır.

Kritik Bilgi: Hangi kazanımdan (konudan) kaç soru sorulacağı, hangi soruların "basit bilişsel" hangi soruların "üst düzey düşünme" becerisi gerektirdiği bu tablolarda yazar.

Strateji: Ders çalışırken tüm kitaba aynı ağırlığı vermek yerine, tabloda soru sayısı fazla olan konulara (örneğin; matematikte oran-orantı veya cebirsel ifadeler gibi) odaklanmak puanınızı doğrudan artırır.

 

Sınav Sonrası ve Yaz Tatili Geri Sayımı

Ortak sınavların tamamlanmasıyla birlikte akademik yılın son büyük engeli aşılmış olacak:

2. Yazılılar: Haziran ayının ilk haftasında tamamlanacak.

Karne Heyecanı: 26 Haziran 2026 Cuma günü okullar kapanacak.

Yaz Tatili: Yaklaşık 11 haftalık uzun bir dinlenme süreci başlayacak.

 Son Hazırlıklar İçin Tavsiyeler

Açık Uçlu Soru Pratiği: Sınavlar çoktan seçmeli (test) değil, açık uçlu sorulardan oluşacağı için sadece sonucu bulmak yetmez. İşlem basamaklarını ve çözüm yolunu kağıda net bir şekilde dökmek tam puan almanın anahtarıdır.

MEB Örnek Kitapçıkları: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sitesindeki örnek soruları mutlaka süreli bir şekilde çözün.
