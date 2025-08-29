ARA
Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmen belirledi. Peki Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi


Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 Eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.  Okulların açılmasına bugünden itibaren 9 gün kaldı.
 

ANAOKULU VE 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri olacak.

Ortaokul 5. sınıflar ve lise hazırlık sınıfları için rehberlik çalışmaları olacak.
 

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Kasım Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Nisan Ara Tatili: 16-20 Mart 2026

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma
 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 26 Haziran 2026'da kapanacak. 
