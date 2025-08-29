Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına bugünden itibaren 9 gün kaldı.
ANAOKULU VE 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri olacak.
Ortaokul 5. sınıflar ve lise hazırlık sınıfları için rehberlik çalışmaları olacak.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
Kasım Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025
Nisan Ara Tatili: 16-20 Mart 2026
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma