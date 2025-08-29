30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos 2025 Ankara, İzmir, İstanbul toplu taşıma bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.