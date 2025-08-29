30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos 2025 Ankara, İzmir, İstanbul toplu taşıma bedava mı?

Büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişinin merakla sorduğu 30 Ağustos 2025'te toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve yerel yönetimlerin duyurularıyla netlik kazandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesiyle, İstanbullular ve Ankaralılar başta olmak üzere vatandaşların toplu taşıma tarifesiyle ilgili merakı sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yerel yönetimlerin duyurularıyla toplu taşımadaki ücret tarifesi netleşti.
30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.
30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.
30 AĞUSTOS'TA İZMİR'DE METRO, İZBAN VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 30 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek