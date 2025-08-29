30 Ağustos Cumartesi kargolar açık mı? Yarın kargolar dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, kargo hizmetlerinin durumu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olduğu için PTT şubeleri kapalı olacak ve kargo dağıtım hizmeti verilmeyecektir. Bu nedenle PTT üzerinden kargo gönderme veya kargo teslim alma işlemleri bu tarihte mümkün olmayacaktır.

Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo gibi özel kargo şirketleri de genellikle resmi tatil günlerinde kapalıdır ve dağıtım yapmaz. Ancak bazı firmalar, özellikle e-ticaret sitelerinin yoğun gönderileri için sınırlı bir dağıtım hizmeti sunabilir. Bu tür durumlarda en doğru bilgiye ulaşmak için kargonuzun ait olduğu firmanın resmi web sitesini veya müşteri hizmetlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Özetle, kargo işlemleriniz için 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla normal işleyişe dönülecektir.

Bazı kargo firmalarının, özel durumlarda veya belirli bölgelerde kısıtlı hizmet sunabileceği unutulmamalıdır. En doğru ve güncel bilgi için, gönderinizle ilgili firmanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:

Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba