Portföy önerileri nasıl değişti?

Yılın ilk yarısını sadece yüzde 1,20 artışla yatay kapatan BİST-100, yılın ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı. Temmuz 2024’ten bu yana ilk kez 11 Ağustos’ta 11.000’in üzerinde kapanan BİST’in yıl başından 11 Ağustos kapanışı itibarıyla getirisi de yüzde 12,5’e ulaştı. BİST-100’ün daha önceki TL bazlı rekor seviyelerine yaklaştıkça kısmen zorlanması normal karşılanırken, 11.000 üzerinde kapanışların devamı halinde yükseliş eğiliminin hız kazanabileceği öngörülüyor.

BEKLENTİLER İYİLEŞİYOR

Borsada son 1,5 aydır görülen yükselişte etkili olan ana unsurlar; ‘TCMB’nin yeniden başladığı faiz indirim döngüsünün süreceğine yönelik beklentiler, Moodys’in ülke kredi notunu artırması, yabancı girişi, görece olumlu ikinci çeyrek finansalları ve yurt içinde siyasi risklerin yılın ilk yarısına göre yüksek seyretmemesi’ şeklinde sıralanıyor. Jeopolitik risklerin yavaşlamasının, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi politikalarının öngörüldüğü ölçüde küresel ekonomiyi yavaşlatmayacağı beklentisinin ve küresel borsaların destekleyici seyrinin de BİST’i desteklediği belirtiliyor.

