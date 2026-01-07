Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve milyonlarca öğrenci ile veliyi yakından ilgilendiren "ara tatil kaldırılacak mı?" sorusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, uygulamanın geleceğine dair henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını, sürecin bilimsel veriler ve saha araştırmaları ışığında titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Bakanlığın bu konuda aceleci davranmayacağını belirten Tekin, her eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi izleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Özellikle Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmaların ardından yeniden gündeme gelen konuyla ilgili olarak, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan yüz binlerce kişilik geniş bir grubun görüşlerinin anketler yoluyla alındığına dikkat çekti. Sadece bir önceki ankete dahi 177 binden fazla öğretmen, 139 binden fazla öğrenci ve 216 binden fazla velinin katılmış olması, kararın ne kadar geniş bir paydaş kitlesiyle birlikte alınacağını gösteriyor.

Bakan Tekin, nihai kararın bir istişare kültürü çerçevesinde şekilleneceğini belirterek, elde edilen verilerin Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleriyle paylaşılacağını söyledi. Ara tatillerin devam etmesinin mi yoksa kaldırılmasının mı daha faydalı olacağına dair verilecek kararda, sahadan gelen geri bildirimler en temel belirleyici olacak. Şu an için mevcut sistemin işleyişine dair bir değişiklik kararı bulunmazken, Bakanlık "izle ve değerlendir" stratejisiyle süreci yönetmeye devam ediyor.