  • ÖSYM 2026 sınav takvimi belli oldu! İşte DGS, ALES, YDS, MSÜ, KPSS 2026 sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından beklenen 2026 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi resmen yayımlandı. İşte DGS, ALES, YDS, MSÜ, KPSS 2026 sınav tarihleri...


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 2026 yılı sınav takvimi resmen duyuruldu. Bu açıklama, milyonlarca adayın planlama yapması açısından kritik öneme sahip. 

ÖSYM Sınav Takvimi 

Sınav AdıUygulama Tarihi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)20-21 Haziran
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)19 Temmuz
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)1 Mart
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür6 Eylül
KPSS Alan Bilgisi Uygulamaları12-13 Eylül
KPSS Ortaöğretim25 Ekim

 

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir."

 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) tarihi de kesinleşmişti.

MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)

Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026 Pazar
