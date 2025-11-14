ÖSYM 2026 sınav takvimi belli oldu! İşte DGS, ALES, YDS, MSÜ, KPSS 2026 sınav tarihleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 2026 yılı sınav takvimi resmen duyuruldu. Bu açıklama, milyonlarca adayın planlama yapması açısından kritik öneme sahip.
ÖSYM Sınav Takvimi
|Sınav Adı
|Uygulama Tarihi
|Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
|20-21 Haziran
|Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
|19 Temmuz
|Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)
|1 Mart
|KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür
|6 Eylül
|KPSS Alan Bilgisi Uygulamaları
|12-13 Eylül
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir."