Koronavirüs salgını sadece öğrencilerin değil, şirketlerin de online eğitimlere yönelimini artırdı. Pandemi sürecinde kurumlardan çalışanları için aldıkları talebin 3 katına çıktığını ifade eden İngilizce dil eğitim platformu Cambly’nin Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi, “Bugün sadece Türkiye’de 300’den fazla şirket Cambly Kurumsal ile çalışanlarına İngilizce eğitim desteği sunuyor” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cambly Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi, koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan çalışma iş hayatına yerleşirken, hibrit çalışma modelinin giderek yaygınlaştığına belirterek, “Şirketler bu doğrultuda teknoloji yatırımlarını artırırken, hem çalışanlarının kişisel gelişimine katkıda bulunmak hem de çalışan bağlılığını, motivasyonunu ve verimliliğini artırmak için eğitim programlarını online’a taşıyor” dedi.

Cambly Türkiye’ye de kurumların ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Emre Şimdi, “Cambly Türkiye olarak yurt dışına açılan startuplar’dan teknoloji şirketlerine, bankalardan sigorta şirketlerine, çok uluslu organizasyonlardan sanayi şirketlerine, ilaç şirketlerinden tanınmış holdinglerin grup şirketlerine kadar oldukça geniş yelpazeye hizmet sunuyoruz. Cambly Kurumsal ile şirketler, çalışanları için Cambly’den toplu şekilde İngilizce eğitimi alıyorlar. Pandemi sürecinde İngilizce eğitimlerimize kurumlardan gelen talep 3 kat arttı. Bugün sadece Türkiye’de 300’den fazla şirket Cambly Kurumsal ile çalışanlarına İngilizce eğitim desteği sunuyor” dedi.

KURUMSAL E-ÖĞRENME PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 38 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Öte yandan online eğitimin teorik yerine pratik öğrenmeye katkı sunmasının yanında öğrenme hızını ve bireylerin derslere katılımını artırdığına işaret eden Emre Şimdi, “Teknolojideki ilerleme, iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi, kişinin öğrenme seviyesine uygun programlar gibi pek çok unsurun da etkisiyle online eğitim pazarı hızla yükseliyor. Yapılan son araştırmalara göre 2026 yılına kadar dünya genelinde online eğitim pazar büyüklüğünün 375 milyar dolar olması beklenirken, 2024 yılına kadar kurumsal e-öğrenme pazar büyüklüğünün ise 38 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Cambly Türkiye olarak önümüzdeki yıllarda da bu ilginin katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.