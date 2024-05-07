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  • Öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oldu ( Taban puan ve kontejan listesi)

Öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oldu ( Taban puan ve kontejan listesi)

Son haber... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sayısı ve takvimini açıkladı. Bakan Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Hangi branşlarda ne kadar atama yapılacak? Detaylar şöyle...

07 Mayıs 2024 | 09:40
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2024 | 12:06
Öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oldu ( Taban puan ve kontejan listesi)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. 

ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR 

Bakan Tekin’in açıklamasına göre atama yapılacak branşlar şöyle: 

  • Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263
  • Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499
  • Rehberlik öğretmenliği için bin 597
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594
  • İngilizce 968 öğretmen atanacak.

BAŞVURU TARİHİ 

öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak.

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