Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak.
- Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız
- Atama takvimi için tıklayınız
ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR
Bakan Tekin’in açıklamasına göre atama yapılacak branşlar şöyle:
- Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263
- Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499
- Rehberlik öğretmenliği için bin 597
- Din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594
- İngilizce 968 öğretmen atanacak.
BAŞVURU TARİHİ
öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak.