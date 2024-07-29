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TÜBİTAK'ın burs miktarları artırıldı

TÜBİTAK'ın araştırmacı, bilim insanları ve öğrencilere sunduğu burs miktarlarında artışa gidildi. İşte güncel TÜBİTAK ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora burs miktarları...

29 Temmuz 2024 | 12:11
TÜBİTAK'ın burs miktarları artırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ile Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerinin aylık üst limitlerinde artışa gidildi.

TÜBİTAK BURSU NE KADAR OLDU? 

  • Ön lisans veya lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 4 bin liradan 4 bin 800 liraya yükseltildi. 
  • Yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 13 bin 500 liradan 16 bin 500 liraya çıkarıldı. 
  • Doktora öğrencilerinin aldığı burs miktarı da 20 bin liradan 24 bin liraya yükseltildi. 
  • Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 27 bin lira iken 32 bin lira olarak güncellendi.
  • Bu arada, BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'nda yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda, doktora öğrencileri 8 bin 700 liraya ve doktora sonrası araştırmacılar da 10 bin 500 liraya kadar performans ödemesi alabilecek.

"İnsan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Türkiye'yi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi yetişmiş insan kaynağımızla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
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Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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