TUS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-TUS ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları dün (15 Mart 2026) başarıyla tamamlandı. Sınavın hemen ardından adayların beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
Soru ve Cevaplara Erişim Detayları
AİS Üzerinden Tam Erişim: Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara 15 Mart saat 17.45'ten itibaren erişmeye başladılar.
10 Günlük Süre: Soruları incelemek için tanınan süre 25 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sorular sistemden kaldırılacaktır.
Kamuoyu Erişimi: Sınava girmeyenler için soruların %10'luk kısmı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde genel erişime sunulmuştur.
Sonuç Takvimi
ÖSYM 2026 sınav takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihleri şöyledir:
|Sınav Adı
|Sonuç Açıklama Tarihi
|2026-TUS 1. Dönem
|15 Nisan 2026
|2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
|15 Nisan 2026
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-TUS 1. Dönem sınavı sonrası, adaylar için en kritik süreç olan sonuç ve yerleştirme aşaması paylaştığınız bilgiler doğrultusunda netleşmiş durumda. 15 Mart'ta tamamlanan sınavın ardından, adaylar puanlarını öğrendikten sonra uzmanlık eğitimi alacakları kurumları seçmek için tercih sürecine odaklanacaklar.
Sonuç Sorgulama Kanalları
Adaylar, hem sınav sonuçlarına hem de ilerleyen tarihlerde yapılacak olan yerleştirme sonuçlarına şu kanallar üzerinden ulaşabilirler:
Web Adresi: sonuc.osym.gov.tr
Mobil Uygulama: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi mobil uygulaması.
Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ve aday şifresi.