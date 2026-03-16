TUS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-TUS 1. Dönem sınavı sonrası, adaylar için en kritik süreç olan sonuç ve yerleştirme aşaması paylaştığınız bilgiler doğrultusunda netleşmiş durumda. 15 Mart'ta tamamlanan sınavın ardından, adaylar puanlarını öğrendikten sonra uzmanlık eğitimi alacakları kurumları seçmek için tercih sürecine odaklanacaklar.

Sonuç Sorgulama Kanalları

Adaylar, hem sınav sonuçlarına hem de ilerleyen tarihlerde yapılacak olan yerleştirme sonuçlarına şu kanallar üzerinden ulaşabilirler:

Web Adresi: sonuc.osym.gov.tr

Mobil Uygulama: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi mobil uygulaması.

Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ve aday şifresi.