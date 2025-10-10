TUS yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM 2. dönem TUS sorgulama sayfası ve taban puanları

Tıp camiası için büyük bir öneme sahip olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün açıklandı. Adayların 29 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında yaptığı tercihler neticesinde, yerleştirme işlemleri tamamlanmış oldu.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Sınava katılan adaylar, yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki resmî ÖSYM adresi üzerinden sorgulayabilirler:
Sorgulama Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
Yerleşmeye hak kazanan adayların, uzmanlık eğitimine başlayabilmek için bundan sonraki atama ve kayıt süreçleri hakkında ilgili üniversite veya hastanelerin duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
TUS BOŞ KONTENJANLAR
Sonuç Ekranında Görüntülenebilen Bilgiler
Adaylar, sonuç ekranına eriştiklerinde sadece yerleşip yerleşmediklerini değil, aynı zamanda yerleştikleri bölüme dair detaylı bilgilere de ulaşabiliyorlar:
Yerleşilen Program: Adayın yerleştiği uzmanlık dalının ve ilgili kurumun adı.
Taban Puanları: Yerleşilen programın o yerleştirme dönemindeki en düşük puanlı adayın puanı.
Kontenjan Bilgileri: Yerleşilen programın bu dönem için ayrılan kontenjan sayısı.
Yerleştirmeye hak kazanan adayların, uzmanlık eğitimine başlayabilmek için bundan sonraki atama ve kayıt süreçleri hakkında ilgili üniversite veya hastanelerin resmî duyurularını yakından takip etmeleri gerekmektedir.
TUS Nedir? (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının Türkiye'deki kamu hastanelerinde veya üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görme hakkını elde etmeleri için girmeleri gereken merkezi bir seçme sınavıdır. Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanır.
Sınavın Amacı ve İçeriği
TUS'un temel amacı, uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçmek ve yerleştirmektir. Sınav, adayların tıp alanındaki şu yetilerini ölçer:
Temel Bilgi Düzeyi: Tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma ve kavrama yeteneği.
Uygulama Yetisi: Bu kavram, ilke ve yöntemleri kullanarak düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yeteneği.
Sınav, temel olarak tıp bilgisini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve adayların tercih edecekleri uzmanlık alanlarına göre sıralanmalarını sağlar.
TUS yılda kaç kere yapılır?
TUS, bir takvim yılı içerisinde yılda iki defa (genellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde) gerçekleştirilir.