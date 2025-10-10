TUS yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM 2. dönem TUS sorgulama sayfası ve taban puanları

TUS Nedir? (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının Türkiye'deki kamu hastanelerinde veya üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görme hakkını elde etmeleri için girmeleri gereken merkezi bir seçme sınavıdır. Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanır.

Sınavın Amacı ve İçeriği

TUS'un temel amacı, uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçmek ve yerleştirmektir. Sınav, adayların tıp alanındaki şu yetilerini ölçer:

Temel Bilgi Düzeyi: Tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma ve kavrama yeteneği.

Uygulama Yetisi: Bu kavram, ilke ve yöntemleri kullanarak düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yeteneği.

Sınav, temel olarak tıp bilgisini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve adayların tercih edecekleri uzmanlık alanlarına göre sıralanmalarını sağlar.