Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Dönemlik öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde başvuru süreçlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları, genel olarak her il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün kendi duyurusuna göre farklılık gösteriyor ve bu duyurular büyük önem taşıyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ücretli öğretmenlik sonuçlarının Eylül ayı başında açıklanması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvuruları, genellikle her il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün kendi belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleşir. Dolayısıyla başvuru tarihleri, bölgelere göre farklılık gösterebilir.Çoğu zaman Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan başvuruların kesin tarihleri, ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyuruları ile netleşir. Bu nedenle, ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların, başvuru yapmayı düşündükleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden online olarak alınmaktadır. Adaylar bu platform üzerinden tüm belgelerini yükleyerek işlemlerini tamamlayabilirler.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak