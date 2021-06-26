2021-YKS kapsamındaki TYT bugün yapıldı. TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Peki, YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT 2021 soruları nasıldı? İşte detaylar ve yorumlar:

YKS’NİN SON OTURUMLARI PAZAR GÜNÜ

YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın (pazar günü) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.

AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT’de saat 10.00’dan, öğleden sonra oturumu olan YDT’de saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Peki, YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021’de açıklanacak.

UĞUR OKULLARI’NDAN TYT YORUMLARI

Öte yandan bugün Uğur Okulları tarafından paylaşılan yazılı açıklamada öğrencilerden alınan bilgilere dayanarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) değerlendirildi.

Açıklamada sınava ilişkin görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “2021 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Matematik testindeki sorularda temel bilgiler sorgulanmış, öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istenmiştir. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkçede ağırlıklı olarak paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin sorgulandığını kaydeden Adil Kurt, şunları kaydetti:

“Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görülmüştür. Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapılmıştır. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.”

MATEMATİK SORULARI

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel ise “Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur.” açıklamasında bulundu.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORULARI

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu da şunları aktardı:

“Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2021 TYT’deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtilmiştir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir.”

FİZİK SORULARI

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay ise, “2021 TYT’de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

KİMYA SORULARI

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil de “Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.” şeklinde görüşlerini aktardı.

BİYOLOJİ SORULARI

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç ise, “Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görülmüştür. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır. Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

COĞRAFYA SORULARI

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, coğrafya sorularının, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsadığını, 9.sınıf kazanımlarından 2, 10.sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltildiğini belirterek, “Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün ise şunları aktardı:

“Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir.”

FELSEFE SORULARI

Uğur Okulları Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç, “Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Sorular müfredata uygundur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir ise, “Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada aktarılan bilgilere göre, YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti. TYT’ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu.

Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik,7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

27 Haziran Pazar günü ise YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.