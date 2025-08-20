Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite güz dönemi tarihi belli mi?

Ağustos ayının sonuna yaklaşırken, milyonlarca üniversite öğrencisi ve üniversiteli adayı, yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Akademik Takvimine göre üniversitelerin başlangıç tarihi üniversiteden üniversiteye hatta fakülteden fakülteye göre değişkenlik gösteriyor. Ancak genel bir çerçeveye bakıldığında, 2025-2026 akademik yılı güz dönemi derslerinin çoğunlukla Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftası içinde başlaması bekleniyor.
Bazı büyük üniversitelerin açıkladığı başlangıç tarihleri şu şekilde:
Marmara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında başlıyor.
Ankara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025 tarihinde başlıyor.
ODTÜ: Dersler 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
Üniversite Kayıt Tarihleri
Üniversitelere kayıt süreci ise derslerin başlamasından daha önce tamamlanacak. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.
Üniversite Kayıtları: 1-5 Eylül 2025
Elektronik (e-Kayıt) Kayıtları: 1-3 Eylül 2025
Önemli Not: Kesin açılış tarihi için mutlaka yerleştiğiniz üniversitenin resmi internet sitesindeki akademik takvimi kontrol etmelisiniz. Üniversiteler, özel kayıt tarihleri ve ders başlangıç bilgileri gibi tüm detayları bu takvimlerde yayımlar.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci başlıyor. Öğrenciler, kayıt işlemlerini iki farklı yöntemle gerçekleştirebilecek: E-Devlet üzerinden online kayıt veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde fiziksel kayıt.
Adayların, kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlaması ve belirlenen tarihler içinde başvurularını tamamlaması büyük önem taşıyor.
E-Devlet Üzerinden Kayıt
E-Devlet üzerinden kayıt işlemi, adaylara büyük kolaylık sağlıyor. Bu yöntemle kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri genellikle gerekmeyebilir. Ancak, her üniversitenin kendi özel şartları olabileceğinden, adayların yerleştikleri üniversitenin resmi internet sitesindeki duyuruları kontrol etmeleri tavsiye edilir.
Fiziksel Kayıt Süreci
Bazı üniversiteler veya özel durumlar için fiziksel kayıt zorunluluğu bulunabilir. Bu durumda, adayların gerekli belgelerle birlikte üniversitenin ilan ettiği kayıt merkezine şahsen başvurmaları gerekecektir.
Her iki kayıt yönteminde de, tüm belgelerin eksiksiz olması ve işlemlerin belirlenen tarihler arasında tamamlanması, öğrencilerin kayıt haklarını kaybetmemesi için kritik öneme sahiptir.