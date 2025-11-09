500 bin konut için başvurular başlıyor: Başvuru yaparken bu uyarılara dikkat

Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvurular yarın başlayacak. İşte detaylar:
1 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.
2 İLK 5 GÜN KİM BAŞVURABİLİYOR?
Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.
Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
3 500 BİN KONUT SATIŞ FİYATI VE TAKSİTLER NE KADAR?
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
4 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
5 KURALAR VE TESLİMATLAR NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
İlk teslimat Mart 2027'de yapılacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
6 KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
7 SİBER SALDIRGANLAR HAREKETE GEÇTİ
Projenin açıklanmasının ardından başvurular henüz başlamadan harekete geçen dolandırıcılar, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan siber saldırı başlatarak ve e-Devlet arayüzünü taklit ederek dolandırıcılık girişiminde bulundu.
8 TOKİ'NİN SİTESİNİ TAKLİT EDİYORLAR
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) internet sitesini taklit eden ve web adreslerinde 500 bin konut kampanyasına benzer uzantıları da kullanan dolandırıcılar, sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştirerek başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.
9 SOSYAL MEDYA LİNKLERİNE TIKLAMAYIN
TOKİ'den yapılan açıklamada, başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verilmişti.
10 TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN UYARI GELDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da "TOKİ İlk Evim" ve "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirmişti. Tüketici derneklerinin temsilcileri, yarın başlayacak "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları öncesi vatandaşları "taklit siteler" ve "siber dolandırıcılara" karşı bir kez daha uyardı.
11 TALEP ÇOK, ÖNCELİK KAZANIN DİYENLERE İNANMAYIN
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, böyle büyük projelere başvuruların başladığı dönemlerde dolandırıcılık amacıyla devlet kurumlarının telefon numaralarını, internet sitelerini ve diğer iletişim kanallarını taklit eden ve sahte hesaplar açan siber saldırganlarla karşılaşabildiklerini, bu kapsamda vatandaşların gerçek devlet birimlerine başvuruda bulunmaya azami özen göstermeleri gerektiğini söyledi.
12 PARA GÖNDERİN DİYENLERE İTİBAR ETMEYİN
Küçük, şunları kaydetti:
"Doğruluğundan emin olmadıkları sitelere veya kendilerinden avans göndermelerini, EFT yapmalarını isteyen kişilere itibar etmemelidir. Bu dönemde dolandırıcılık amacıyla 'talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyerek para göndermenizi isteyenlere asla itibar etmeyin."
13 E-DEVLET YA DA BANKA DIŞINDA HAVALE YAPMAYIN
Başvuru ücretinin e-Devlet'ten veya bizzat banka şubelerinden yatırılacağını belirten Küçük, bunların dışında hiçbir hesaba transfer yapılmamasını istedi.
Küçük, böyle bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kalınması halinde emniyet birimlerine ve Cumhuriyet savcılıklarına başvuruda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda vatandaşa yönelik uyarıların artırılması gerektiğini söyledi.
14 WHATSAPP GRUPLARINDAN GÖNDERİLEN LİNKLERE TIKLAMAYIN
Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da böyle dönemlerde taklit internet siteleri, sahte başvuru formları ve banka bilgisi isteyen dolandırıcılık bağlantılarının dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Özellikle kimlik bilgileri, e-Devlet şifreleri ve ATM/EFT yönlendirmeleri isteyen hiçbir sayfaya itibar edilmemelidir." diye konuştu.
15 HIZLI ONAY, KONTENJAN GARANTİSİ GİBİ İFADELERE İNANMAYIN
Başvuruların yalnızca ilan edilen kanallardan yapılması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şu uyarılarda bulundu:
"Sosyal medya veya WhatsApp gruplarından gönderilen linklere tıklanmamalı, 'hızlı onay' veya 'kontenjan garantisi' gibi ifadelerle para talep eden kişi ve hesaplardan uzak durulmalıdır. Resmi kurumlar, başvuru sürecinde hiçbir kişisel banka bilgisi talep etmez. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında Cumhuriyet savcılıkları üzerinden işlem başlatılabilir."