“Kadın girişimcilere 5 yılda 225 milyar TL kredi sağladık”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen ve kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, başarı hikâyelerini görünür kılmayı amaçlayan “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”, bu yıl 19’uncu kez düzenlenecek.
Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından
Kadın girişimciliğinin topluma katkı çerçevesinden olduğu kadar ulusal kalkınma perspektifinden de ele aldıkları bir konu olduğunu vurgulayan Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, son beş yılda kadın girişimcilere 225 milyar TL’lik finansman sağladıklarını ve 6 bin kadının mezun olduğu Kadın Girişimci Akademisi’ni hayata geçirdiklerini kaydediyor. Sibel Kaya ile dünden bugüne “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nı ve kadın girişimciliğini desteklemenin önemini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:
Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER’in düzenlediği “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” yarışması, 19’uncu gerçekleşecek. Bu etkinlik 19 yılda nasıl bir yol kat etti, sizin için anlamı nedir?
19 yıldır sürdürülebilir bir şekilde devam eden, pandemi dahil hiç ara vermeden düzenlediğimiz yarışmamız bizim “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Destek Programı”mızın amiral gemisi. Bir finans kuruluşu olarak 2006 yılında bu etkinliğe başladığımızda, kadınların ekonomiye daha çok katılması, kapsayıcı büyüme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek adına bir sosyal sorumluluk projesi ile kadın girişimcilerimizi desteklemeyi amaçladık. Ekonomist Dergisi ve KAGİDER ile birlikte kadınları cesaretlendirelim, rol modeller yaratalım ve kelebek etkisi olsun, diye bu yarışmaya karar verdik. İlk yılımızda 103 başvuru aldık, aradan geçen 19 yılda başvuru sayımız 48 bine ulaştı. Bu yıl 50 bin başvuruyu geçmeyi arzuluyoruz. İlk yıllarda gıda ve yöresel el işlerinin ağırlıkta olduğu girişimler, bugün teknolojiden sürdürülebilirliğe, tıptan yapay zekaya kadar çok geniş bir alana yayıldı.
İlk başladığında tek bir kategoride dağıtılan ödüller, bugün beş ayrı kategoride veriliyor. Bu değişim nasıl oldu?
Şöyle ki, biz “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi”ni seçiyoruz ama bizim amacımız ne? Amacımız daha kapsayıcı olmak, daha çok kadına dokunmak, daha çok kadına ilham verebilmek… Bu nedenle zaman geçtikçe gelen başvuruları ayrıştırmaya başladık. Sonrasında, henüz “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” olacak kadar büyümemiş, yurt dışına açılmamış ama kendi yöresinde ekonomik kalkınmaya etki eden kadın girişimciler için “Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimci” kategorisini yarışmamıza ekledik. Bu arada gördük ki, öyle teknoloji girişimlerinden başvuru geliyor ki, henüz emekleme aşamasında ama hem topluma hem ekonomiye katkı anlamında çok güçlü potansiyeli var. Bu girişimler için de “Teknolojide Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci” kategorisini ekledik. Tüm bunların yanında girişimlerdeki sosyal faydaya odaklandık. Çünkü kadınlar ekonomik kazanımlarla beraber sosyal sorunlara da çare arayan çok güzel girişimlerle karşımıza çıktılar. Böylelikle “Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ödülü de kategorilerden biri oldu. Son olarak da, kadınların ilk kez cesaret aldığı, birlikte hareket ederek başarıya ulaştığı kooperatifleri gündemimize aldık ve “Kadın Kooperatifi” kategorisini de yarışmamıza ekledik.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2002 yılında yüzde 13,1 olan işveren ve kendi hesabına çalışan kadın girişimci oranı, 2024 yılında yüzde 18,2’ye yükseldi. Bu oran dünya ile karşılaştırılınca, yeterli bir düzey mi?
Daha gidecek çok yolumuz var. Önce dünyada kadın girişimcilikte yüzde 35-36 olan oranı yakalamalız, hatta yüzde 50’ye ulaşmamız lazım. İstihdama baktığımızda, Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 33 seviyesinde, oysa nüfusun yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde sadece 12 milyon kadın çalışıyor. Hem toplumsal dönüşüm hem de ekonomik büyüme için kadının iş hayatında daha fazla yer alması çok önemli ve değerli. Biz de bu yüzden bu ekosistemin büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2024’te kadın girişimcilere 208 milyar TL kredi verildi. Garanti BBVA olarak sizin kadın girişimciliğine dönük hizmet ve destekleriniz nelerdir?
Kadınlara finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere dört temel başlıkta bütünsel bir destek sunuyoruz. Son beş yılda kadın girişimcilere 225 milyar TL’lik finansman desteği sağladık. 6 bin kadının mezun olduğu Kadın Girişimci Akademisi’ni hayata geçirdik ve ‘Ticaretin Kadınları’ platformu ile yeni pazarlara açılma konusunda onlara yeni ufuklar açtık. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması da aslında bu vizyonun en görünür ve en güçlü araçlarından biri. Her yıl binlerce kadının kendi potansiyelini fark etmesine katkı sağlayan yarışmamız, ‘ben de yapabilirim’ diyen girişimcilerin yolculuğuna güç katıyor. Bu yıl da potansiyeline, fikrine, yarattığı farka inanan ve hikâyesini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza başvurmaya davet ediyoruz.
“Finansal okuryazarlık çok önemli”
“Türkiye’de KOBİ’ler açısından en büyük problem, finansa erişim değil. Asıl önemli olan, finansa eriştikten sonra uyguladığınız finansal okuryazarlık. KOBİ’lerimizi, kadın girişimcilerimizi finansal olarak destekliyoruz ama o finansı nasıl kullanacakları, özellikle bu kadar gelişen ve değişen dünyada nerelere odaklanmaları gerektiği çok önemli. Bu nedenle kadınlarımıza kredi imkanının yanı sıra bir eğitim desteği de sağlıyoruz. Çünkü girişimci finansa erişse bile, onu doğru kullanamazsa zaten başarılı olamıyor.”
Başvurular 15 Kasım’a kadar sürecek
Bu yıl yarışmada beş ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül kadın girişimcilere sunulacak. Yarışma, sadece bir ödül organizasyonu değil aynı zamanda kadın girişimciler için ulusal çapta görünürlük ve ilham platformu da olmayı sürdürüyor. Yeni dönemin yarışması için başvurular, 15 Kasım 2025 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapılabilecek