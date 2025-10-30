VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025-2026 VGM burs sonuçlarına çevrildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için öğrencilerdeki takip sürüyor. Hem İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için 15 Ekim 2025'te, hem de üniversite öğrencileri (yükseköğrenim) için 31 Ekim 2025'te sona eren başvuruların sonuçları merakla bekleniyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanma takvimine ilişkin beklenti ve geçmiş yıllardaki eğilim şöyledir:

Geçmiş yıllara bakıldığında, yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım ayının sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülmektedir.

Bu eğilim doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs sonuçlarının da Kasım ayı içerisinde öğrencilere duyurulması beklenmektedir.

Ancak, sonuçların açıklanacağı kesin tarih, yalnızca VGM'nin resmî duyurusunun ardından netleşecek.

Öğrenciler, güncel bilgileri öğrenmek için VGM'nin resmî internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeye devam etmelidir.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Buna göre başvurular yarın sona eriyor.

VGM BURSU NE KADAR?

VVakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere 2025 yılı Ocak ayından itibaren sağlanan güncel burs ve eğitim yardımı miktarları şöyledir: