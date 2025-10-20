VGM üniversite burs başvuru şartları neler? 2025-2026 VGM üniversite başvuru tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan burs desteklerinde ortaöğrenim (ilköğretim, ortaokul, lise) burs başvuruları merak ediliyor. Ortaöğrenim burs başvuruları 1- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra, üniversite (yükseköğrenim) öğrencilerine yönelik burs başvurularında.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan burs destekleri için başvuru tarihleri ve detayları kesinleşmiştir.
Başvuru Süreci:
Başvuru Dönemi: Üniversite burs başvuru işlemleri 21 Ekim 2025 Salı günü başlayacak ve 31 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecektir.
Başvuru Ekranı: VGM üniversite burs başvuru ekranı yarın 21 Ekim tarihinde aktif olacak.
Başvuru Adresi: Adaylar, vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak burs müracaatında bulunabileceklerdir.
Başvurusu kabul edilen öğrencilere, ödemeler sonuçlar açıklandıktan sonra Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yapılacaktır.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler, (KYK) burstan yararlanamaz. Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. İşte, VGM bursu alamayacak adaylar;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
VGM BURSU NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirlenen aylık eğitim yardımı (burs) miktarları şöyledir:
|Burs Türü
|Aylık Miktar (2025 Ocak I˙tibarıyla)
|Ortaöğrenim Eğitim Yardımı (İlköğretim, Ortaokul, Lise)
|1.250,00 TL
|Yükseköğrenim Burs Miktarı (Ön Lisans ve Lisans)
|3.000,00 TL
|Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Miktarı
|3.000,00 TL