VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 VGM yükseköğrenim burs tarihleri belli mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan yükseköğrenim (üniversite) bursları için gözler başvuru takvimine çevrilmiş durumda. Üniversite öğrencileri, öğrenim hayatlarına destek olacak bu burslar için tarihlerin açıklanmasını bekliyor.
2025 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları için başvuru süreçleri başladı. Ortaöğrenim (lise) öğrencileri için başvuru süreci devam ederken, yükseköğrenim öğrencileri için takvim bekleniyor.
1. Ortaöğrenim (Lise) Burs Başvuruları
Ortaöğrenim düzeyinde eğitim gören öğrenciler için VGM burs başvuruları resmen açıldı:
Başvuru Tarihleri: 1 – 15 Ekim
Başvuru Adresi: Başvurular, belirtilen tarihler arasında VGM'nin resmî burs portalı üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır:
Lise öğrencilerinin, bu burs imkanından faydalanmak için 15 Ekim'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
2. Yükseköğrenim (Üniversite) Burs Başvuruları
Yükseköğrenim (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencileri için burs başvuru süreci henüz başlamadı.
Beklenen Başlangıç: VGM, başvuru ekranını aktif hale getirmek için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih süreçlerinin tamamen sonuçlanmasını bekliyor.
Yükseköğrenim burs başvurularının genellikle ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ekim ayı sonu veya Kasım ayının ilk haftası gibi başlaması beklenmektedir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, her eğitim yılının başında belirlenen tarihler arasında kurumun resmî internet sitesi üzerinden alınıyor.
Başvuru Adresi: Tüm VGM burs başvuruları, kurumun resmî internet sitesi olan www.vgm.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır.
Duyuru: Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı, gerekse yükseköğrenim burs başvurularının şekli ve zamanı, Genel Müdürlük tarafından başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce aynı internet sitesi üzerinden duyurulur.
Sonuç Açıklaması: Başvuru sonuçları da yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmektedir.
Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvurularınızı yaparken teknik sorun yaşamamak adına VGM tarafından yapılan öneriler şunlardır:
Cihaz Tercihi: Başvurularınızı bilgisayar, akıllı telefon veya tablet üzerinden yapabilirsiniz. Ancak, akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiği için başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önemle önerilir.
Tarayıcı Seçimi: Bilgisayarda başvuru yaparken sorunsuz bir süreç için Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarından birini kullanmanız tavsiye edilir.
Ortaöğrenim (Lise): Burs başvuruları 1 – 15 Ekim tarihleri arasında devam etmektedir.
Yükseköğrenim (Üniversite): Başvurular henüz başlamadı. YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarının tamamlanması bekleniyor.
2025 VGM Burs Miktarları Ne Kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025 yılı için öğrencilere sağlanacak olan aylık burs ve eğitim yardımı miktarları belirlendi. Bu ücretler, öğrencilerin eğitim masraflarına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.
2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak güncel VGM burs miktarları şöyledir:
Ortaöğrenim (Lise) Eğitim Yardımı: Aylık 1.250,00 TL
Yükseköğrenim (Üniversite) Burs Miktarı: Aylık 3.000,00 TL
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Burs Miktarı: Aylık 3.000,00 TL