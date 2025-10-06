VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 VGM yükseköğrenim burs tarihleri belli mi?

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurularınızı yaparken teknik sorun yaşamamak adına VGM tarafından yapılan öneriler şunlardır:

Cihaz Tercihi: Başvurularınızı bilgisayar, akıllı telefon veya tablet üzerinden yapabilirsiniz. Ancak, akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiği için başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önemle önerilir.

Tarayıcı Seçimi: Bilgisayarda başvuru yaparken sorunsuz bir süreç için Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarından birini kullanmanız tavsiye edilir.

Ortaöğrenim (Lise): Burs başvuruları 1 – 15 Ekim tarihleri arasında devam etmektedir.

Yükseköğrenim (Üniversite): Başvurular henüz başlamadı. YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarının tamamlanması bekleniyor.