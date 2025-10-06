YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2025 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama sayfası

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği haber, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. ÖSYM, yaptığı açıklamada 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
ÖSYM YKS ek tercih sonuçlara Nasıl Ulaşılır?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki resmî kanal üzerinden hemen erişebilirler:
Adres: ÖSYM’nin resmî sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
Ek yerleştirme ile bir programa yerleşmeye hak kazanan adayların, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
YKS Ek Yerleştirme Kayıt Süreçleri ve Tarihleri
ÖSYM tarafından YKS 2025 Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi başladı. Adayların, yerleştikleri üniversitelere süresi içinde başvurmaları büyük önem taşıyor.
Kayıt Tarihleri ve Yöntemleri
Kayıt işlemleri için iki farklı yöntem ve tarih aralığı belirlenmiştir:
|Kayıt Yöntemi
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Elektronik Kayıt (e-Kayıt)
|10 Ekim 2025
|12 Ekim 2025
|Üniversiteden Şahsen Kayıt
|10 Ekim 2025
|17 Ekim 2025
2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de yayınlandı
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)