YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2025 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama sayfası

YKS Ek Yerleştirme Kayıt Süreçleri ve Tarihleri

ÖSYM tarafından YKS 2025 Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi başladı. Adayların, yerleştikleri üniversitelere süresi içinde başvurmaları büyük önem taşıyor.

Kayıt Tarihleri ve Yöntemleri

Kayıt işlemleri için iki farklı yöntem ve tarih aralığı belirlenmiştir: