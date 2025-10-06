ARA
  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2025 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama sayfası

Üniversite hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği haber geldi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2025 YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama sayfası


Son Güncellenme:
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği haber, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. ÖSYM, yaptığı açıklamada 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

 

 

ÖSYM YKS ek tercih sonuçlara Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki resmî kanal üzerinden hemen erişebilirler:

Adres: ÖSYM’nin resmî sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr

Giriş Bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi

Ek yerleştirme ile bir programa yerleşmeye hak kazanan adayların, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

YKS Ek Yerleştirme Kayıt Süreçleri ve Tarihleri

ÖSYM tarafından YKS 2025 Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi başladı. Adayların, yerleştikleri üniversitelere süresi içinde başvurmaları büyük önem taşıyor.

Kayıt Tarihleri ve Yöntemleri

Kayıt işlemleri için iki farklı yöntem ve tarih aralığı belirlenmiştir:

Kayıt YöntemiBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Elektronik Kayıt (e-Kayıt)10 Ekim 202512 Ekim 2025
Üniversiteden Şahsen Kayıt10 Ekim 202517 Ekim 2025

2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler de yayınlandı 

En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)
