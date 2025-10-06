YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2025 ÖSYM YKS ek kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversite hayali kuran binlerce adayın heyecanla beklediği haber, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamayla, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme süreci tamamlanmış oldu.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi resmen başladı. Kayıt hakkınızı kaybetmemek için belirtilen tarihlerde ve doğru yöntemle başvurunuzu tamamlamanız büyük önem taşıyor.

Adayların, yerleştikleri programa kayıt yaptırmaları için belirlenen kesin tarih aralıkları ve yöntemler şunlardır:

Kayıt Yöntemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Elektronik Kayıt (e-Kayıt) 10 Ekim 2025 12 Ekim 2025 Üniversiteden Şahsen Kayıt 10 Ekim 2025 17 Ekim 2025

Yerleşen aday sayısı 55 bin 21 oldu

ÖSYM'nin bugün (6 Ekim 2025) itibarıyla erişime açtığı YKS Ek Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, tercih sürecinin istatistikleri de netleşti. On binlerce adayın katıldığı ek yerleştirme sürecinde, toplam boş kontenjanların önemli bir kısmı doldu, ancak hala çok sayıda kontenjan boş kaldı.

İstatistik Sayı Toplam Boş Kontenjan Sayısı 122.218 Ek Yerleştirme İle Yerleşen Aday Sayısı 55.021 Ek Yerleştirme Sonrası Boş Kalan Kontenjan Sayısı 67.197 Devlet Üniversitelerine Yerleşen Aday Sayısı 35.488

Adaylar, ek tercih kılavuzunda yer alan toplam 122 bin 218 boş kontenjan için tercihte bulundu. Bu süreç sonunda 55 bin 21 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Ancak, ek yerleştirme sonrasında dahi yükseköğretim programlarında toplam 67 bin 197 kontenjan boş kalmış oldu.

Devlet üniversitelerine ek yerleştirme ile yerleşen aday sayısı ise 35 bin 488 olarak açıklandı.