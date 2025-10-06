ARA
DOLAR
41,68
-0,01%
DOLAR
EURO
48,83
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
5295,78
1,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
10734,87
-1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2025 ÖSYM YKS ek kayıtları nasıl yapılacak?

YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2025 ÖSYM YKS ek kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversite adaylarının haftalardır süren bekleyişi sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS 2025 Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2025 ÖSYM YKS ek kayıtları nasıl yapılacak?


YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2025 ÖSYM YKS ek kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversite hayali kuran binlerce adayın heyecanla beklediği haber, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamayla, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme süreci tamamlanmış oldu.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU 

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi resmen başladı. Kayıt hakkınızı kaybetmemek için belirtilen tarihlerde ve doğru yöntemle başvurunuzu tamamlamanız büyük önem taşıyor.

Adayların, yerleştikleri programa kayıt yaptırmaları için belirlenen kesin tarih aralıkları ve yöntemler şunlardır:

Kayıt YöntemiBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Elektronik Kayıt (e-Kayıt)10 Ekim 202512 Ekim 2025
Üniversiteden Şahsen Kayıt10 Ekim 202517 Ekim 2025

Yerleşen aday sayısı 55 bin 21 oldu

 ÖSYM'nin bugün (6 Ekim 2025) itibarıyla erişime açtığı YKS Ek Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, tercih sürecinin istatistikleri de netleşti. On binlerce adayın katıldığı ek yerleştirme sürecinde, toplam boş kontenjanların önemli bir kısmı doldu, ancak hala çok sayıda kontenjan boş kaldı.

İstatistikSayı
Toplam Boş Kontenjan Sayısı122.218
Ek Yerleştirme İle Yerleşen Aday Sayısı55.021
Ek Yerleştirme Sonrası Boş Kalan Kontenjan Sayısı67.197
Devlet Üniversitelerine Yerleşen Aday Sayısı35.488

Adaylar, ek tercih kılavuzunda yer alan toplam 122 bin 218 boş kontenjan için tercihte bulundu. Bu süreç sonunda 55 bin 21 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Ancak, ek yerleştirme sonrasında dahi yükseköğretim programlarında toplam 67 bin 197 kontenjan boş kalmış oldu.

Devlet üniversitelerine ek yerleştirme ile yerleşen aday sayısı ise 35 bin 488 olarak açıklandı.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL