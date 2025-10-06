Starbucks® Cup Design Call Yarışması’nın kazananları belli oldu

Starbucks, bulunduğu toplumlardaki yerel sanatçıları desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Cup Design Call” yarışmasının kazananlarını 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde düzenlenen törenle duyurdu. Yarışmada, 2.300’ün üzerinde yetenekli sanatçı “Senin Starbucks” ana temasında, “yerel motifler” ve “el çizimi” alt kategorilerinde kendi Starbucks anlarını, Studio Mercado danışmanlığında Starbucks’ın ikonik beyaz bardaklarına taşıdı. 2025 Starbucks® Cup Design yarışmasında genel kategori birincisi Arda Yılmaz olurken, “yerel motifler” kategorisinde Kenan Yiğit, “el çizimi” kategorisinde ise Duru Erdoğan birincilik ödülünü kazandı.

Starbucks’ın yerel sanatçıları desteklemek için hayata geçirdiği “Cup Design” projesinin kazananları, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde FAMI’de düzenlenen ödül töreniyle duyuruldu. Studio Mercado danışmanlığında, Senin Starbucks” ana teması altında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmada; yetenekli sanatçı kendilerine ait Starbucks anlarını yansıttığı tasarımlarıyla Starbucks’ın ikonik beyaz bardaklarını renklendirdi. Bu yıl tasarımcılara daha fazla alan açmak amacıyla “yerel motifler” ve edding iş birliğiyle “el çizimi” kategorilerinin de eklendiği yarışma kapsamında 2.300’ün üzerinde tasarım jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda genel kategoride Arda Yılmaz’ın tasarımı birinci seçildi. Arda Yılmaz tasarımında günlük yaşam rutini, müziğin ritmi ile Starbucks’ın yörüngesine doğru giden kişisel bir yolculuğu yansıtıyor.

“Yerel motifler” kategorisinde birinci olan Kenan Yiğit, Anadolu topraklarının kültürel motiflerini Starbucks logosunun mitolojik kimliğiyle bir araya getirdiği tasarımında geçmişle bugünü harmanlıyor.

“El çizimi” kategorisinin birincisi Duru Erdoğan ise tasarımında, günlük hayatın yoğun temposu içinde sevdiklerimizle geçirilen zamanların, keyif alınan aktiviteleri yapmanın ya da bir kahveyi yudumlamanın hayatı renklendiren anlara dönüştüğünü anlatıyor.

2025 Starbucks® Cup Design Call yarışmasının tüm kategorilerdeki birincilerinin tasarımları ikonik bardaklara basılarak Starbucks mağazalarında misafirlerle buluşacak.

Tasarım ve akademi alanında önemli isimler jüri koltuğunda bir araya geldi

Starbucks bardaklarına yepyeni bir soluk getiren yarışmanın jürisinde ise Karikatürist ve Heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu, Dr. Öğretim Üyesi / Grafik Sanatçısı Gürbüz Ekşioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tezel, Mercado Kurucu Ortağı Tuna Mert ve 2024 Starbucks® Cup Design yarışmasının birincisi İllüstratör Mavisu Demirağ da yer aldı.