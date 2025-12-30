ARA
  Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi

İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler için "Kar tatili olacak mı?" sorusu bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Vali Gül'den son dakika açıklaması geldi.


Son Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.  Özellikle Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Çatalca gibi) kar yağışının etkisini artırması, gözleri Valilik açıklamasına çevirdi. Vali Gül'den son dakika açıklaması geldi.

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Vali Gül'den açıklama geldi 

 

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada "Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi" dedi.
 

Diğer İllerdeki Durum

İstanbul'da kar henüz yeni etkisini gösterirken, Anadolu'nun pek çok yerinde okullar çoktan tatil edildi. 31 Aralık Çarşamba günü için kar tatili ilan edilen iller şunlar:

Malatya (İl geneli)

Erzurum (İl geneli)

Erzincan (İl geneli)

Bayburt (İl geneli)

Tunceli (Pülümür ve Nazımiye ilçeleri)

 Kar Ne Kadar Sürecek?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da kar yağışının gece boyu devam etmesi ve özellikle sabah saatlerinde iş/okul trafiğini etkileyebileceği öngörülüyor.

Yüksek Kesimler: Karın yerde tutma ihtimali oldukça yüksek.

Kıyı Şeridi: Yağışın karla karışık yağmur şeklinde seyretmesi bekleniyor.
