YDS 2026 ne zaman? ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile birlikte, yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adayların merakla beklediği Yabancı Dil Sınavı (YDS) oturumlarına ait tüm kritik tarihler netleşti. Yabancı dil sınavlarına (YDS) hazırlanan adaylar artık planlamalarını bu kesinleşen tarihlere göre yapabilirler.

YDS 2026 ne zaman?

2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk YDS sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. YDS/2 sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 YDS Başvuru Tarihleri

Oturum Başvuru Başlangıcı Başvuru Bitişi YDS/1 18 Şubat 26 Şubat YDS/2 30 Eylül 8 Ekim

2026 e-YDS Sınav Takvimi

ÖSYM'nin 2026 yılı için planladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) oturumlarının tarihlerini ve kapsadığı dilleri içeren detaylı liste de belli oldu.