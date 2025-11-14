YDS 2026 ne zaman? ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile birlikte, yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adayların merakla beklediği Yabancı Dil Sınavı (YDS) oturumlarına ait tüm kritik tarihler netleşti. Yabancı dil sınavlarına (YDS) hazırlanan adaylar artık planlamalarını bu kesinleşen tarihlere göre yapabilirler.
YDS 2026 ne zaman?
2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk YDS sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. YDS/2 sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
2026 YDS Başvuru Tarihleri
|Oturum
|Başvuru Başlangıcı
|Başvuru Bitişi
|YDS/1
|18 Şubat
|26 Şubat
|YDS/2
|30 Eylül
|8 Ekim
2026 e-YDS Sınav Takvimi
ÖSYM'nin 2026 yılı için planladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) oturumlarının tarihlerini ve kapsadığı dilleri içeren detaylı liste de belli oldu.
|Oturum
|Sınav Tarihi
|Kapsanan Diller
|İlk (e-YDS 1)
|24 Ocak
|İngilizce
|İkinci (e-YDS 2)
|14 Şubat
|(Dil belirtilmemiş)
|Üçüncü (e-YDS 3)
|18 Nisan
|Farsça, Yunanca, Bulgarca
|Dördüncü (e-YDS 4)
|2 Mayıs
|İngilizce
|Beşinci (e-YDS 5)
|3 Mayıs
|İspanyolca, İtalyanca
|Altıncı (e-YDS 6)
|27 Haziran
|İngilizce
|Yedinci (e-YDS 7)
|28 Haziran
|Arapça, Rusça
|Sekizinci (e-YDS 8)
|4 Temmuz
|Almanca, Fransızca
|Dokuzuncu (e-YDS 9)
|22 Ağustos
|İngilizce
|Onuncu (e-YDS 10)
|26 Eylül
|İngilizce
|On Birinci (e-YDS 11)
|17 Ekim
|Farsça, İngilizce
|On İkinci (e-YDS 12)
|19 Aralık 2026
|İngilizce