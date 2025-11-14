ARA
  YDS 2026 ne zaman? ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı

YDS 2026 ne zaman? ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için kritik sınavların tarihlerini netleşti. Peki YDS 2026 ne zaman? İşte ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihleri


YDS 2026 ne zaman? ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimi ile birlikte, yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adayların merakla beklediği Yabancı Dil Sınavı (YDS) oturumlarına ait tüm kritik tarihler netleşti. Yabancı dil sınavlarına (YDS) hazırlanan adaylar artık planlamalarını bu kesinleşen tarihlere göre yapabilirler.

YDS 2026 ne zaman?

2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk YDS sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. YDS/2 sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 YDS Başvuru Tarihleri 

OturumBaşvuru BaşlangıcıBaşvuru Bitişi
YDS/118 Şubat26 Şubat
YDS/230 Eylül8 Ekim

2026 e-YDS Sınav Takvimi  

ÖSYM'nin 2026 yılı için planladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) oturumlarının tarihlerini ve kapsadığı dilleri içeren detaylı liste de belli oldu. 

OturumSınav TarihiKapsanan Diller
İlk (e-YDS 1)24 Ocakİngilizce
İkinci (e-YDS 2)14 Şubat(Dil belirtilmemiş)
Üçüncü (e-YDS 3)18 NisanFarsça, Yunanca, Bulgarca
Dördüncü (e-YDS 4)2 Mayısİngilizce
Beşinci (e-YDS 5)3 Mayısİspanyolca, İtalyanca
Altıncı (e-YDS 6)27 Haziranİngilizce
Yedinci (e-YDS 7)28 HaziranArapça, Rusça
Sekizinci (e-YDS 8)4 TemmuzAlmanca, Fransızca
Dokuzuncu (e-YDS 9)22 Ağustosİngilizce
Onuncu (e-YDS 10)26 Eylülİngilizce
On Birinci (e-YDS 11)17 EkimFarsça, İngilizce
On İkinci (e-YDS 12)19 Aralık 2026İngilizce
0
