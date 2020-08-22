Öğrencilerin merakla beklediği YKS 2020 Yerleştirme Sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu bugün yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YSK 2020 yerleştirme sonuçlarına ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı.

YKSK 2020 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? *

YKSK 2020 tercih sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak.

Prof. Dr. Aygün twitter hesabından şu mesajı paylaştı: Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? *

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020’de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020’de yapılacak.