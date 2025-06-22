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YKS 2025 soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. İşte YKS 2025 TYT, AYT ve YDT testi ile cevap anahtarları:

22 Haziran 2025 | 19:30
Son Güncellenme: 22 Haziran 2025 | 20:12
YKS 2025 soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün yapıldı.ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaptı. YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde yapıldı. Sınava giren adaylardan 976 bin 697'si YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

ÖSYM DUYURDU: SORU VE CEVAP ANAHTARLARI (TYT, AYT, YDT)

ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle:  2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

SINAV TARİHİ: 21.06.2025

  Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

SINAV TARİHİ: 22.06.2025

  Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

SINAV TARİHİ: 22.06.2025

  Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

  Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

  Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
 

 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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