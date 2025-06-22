Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün yapıldı.ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaptı. YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde yapıldı. Sınava giren adaylardan 976 bin 697'si YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

ÖSYM DUYURDU: SORU VE CEVAP ANAHTARLARI (TYT, AYT, YDT)

ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle: 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI