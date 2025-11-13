Türkiye'de: CNN haberleştirdi, 'Oraya Tanrıların Tahtı deniyor'

"Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmak nispeten kolaydır. Ziyaretçiler yürüyerek ulaşabilir, ancak yolun büyük bir kısmını arabayla veya rehberli turla ulaşılabilen bir yol da vardır. Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Nemrut Dağı Milli Parkı girişine kadar 50 dakikalık sürüş mesafesi de bu deneyimin bir parçası. Yol boyunca, yol kenarında otlayan keçiler ve inekler, yüzyıllardır pek değişmemiş pastoral manzaralar yaratıyor.

Biraz daha yukarı çıktığınızda, Cendere Nehri üzerinde Roma mühendislik harikası olan Septimius Severus Köprüsü yer alırken, Kommagene kraliyet ailesinin kadın üyelerini anan Karakuş Tümülüsü, krallığın günlük ve törensel yaşamına dair nadir bir bakış sunuyor.

Rota, eski kraliyet mabedi olan Arsemia harabelerinden de geçiyor. Kayalıklara oyulmuş, bu bölgede bulunan en uzun antik Yunan yazıtlarından biri. Yazıt, "tanrıların el sıkışmasını" tasvir eden iyi korunmuş bir kabartmanın üzerinde duruyor: Kral I. Mithridates, kahraman Herakles ile el sıkışıyor."

