33. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Gözler Polis Akademisi 2025 polislik başvurularında

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nin (PA) 33. Dönem POMEM başvurularına dair bu tahmin, geçen yılki (32. Dönem) başvuru takvimi baz alınarak yapılmıştır ve adaylar için önemli bir göstergedir.

Geçen Yıl (32. Dönem) Takvimi: Başvurular 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı.

Bu Yılki Beklenti: Geçen yılki takvimin benzer şekilde ilerlemesi öngörülerek, 33. Dönem POMEM başvurularının 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlaması kuvvetle muhtemeldir.

Ancak bu tarih, henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmî olarak duyurulmamıştır.

Adayların, büyük bir ihtimalle Kasım ayının son haftasında başlayacak olan başvuru sürecini kaçırmamak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmî internet sitesini ve resmî duyuru kanallarını çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.