33. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Gözler Polis Akademisi 2025 polislik başvurularında

Polis Akademisi'nin (PA) gerçekleştireceği 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alım ilanları ve başvuru tarihleri, polis olmak isteyen adaylar tarafından büyük bir merakla beklenmektedir.
33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi'nin (PA) 33. Dönem POMEM başvurularına dair bu tahmin, geçen yılki (32. Dönem) başvuru takvimi baz alınarak yapılmıştır ve adaylar için önemli bir göstergedir.
Geçen Yıl (32. Dönem) Takvimi: Başvurular 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı.
Bu Yılki Beklenti: Geçen yılki takvimin benzer şekilde ilerlemesi öngörülerek, 33. Dönem POMEM başvurularının 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlaması kuvvetle muhtemeldir.
Ancak bu tarih, henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmî olarak duyurulmamıştır.
Adayların, büyük bir ihtimalle Kasım ayının son haftasında başlayacak olan başvuru sürecini kaçırmamak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmî internet sitesini ve resmî duyuru kanallarını çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.
POMEM Başvuru Şartlarının Önemli Noktaları
|Kategori
|Temel Şartlar
|Eğitim ve Puan
|En az Lisans mezunu olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 60,00 taban puan almış olmak. (Şehit/Vazife Malulü eş/çocukları için en az 48,00.)
|Yaş Şartı
|Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular).
|Fiziki Şartlar
|Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa olmamak ve BMİ'nin (Beden Kitle Endeksi) 18 ile 27 arasında olması.
|Hukuki Durum
|Belirtilen suçlardan (özellikle devletin güvenliğine, Anayasal düzene, rüşvet, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar vb.) mahkûm olmamak veya kovuşturması devam etmemek.
|Etik ve Diğer
|Fuhuş, kumar, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak, siyasi parti üyeliği bulunmamak ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.
Bu detaylı şartlar, Polis Akademisi'nin (PA) yayınlayacağı 33. Dönem POMEM alım kılavuzunda da kesin olarak yer alacak ve adayların bu şartların tamamını sağlaması gerekecektir.
POMEM Başvurusu Adımları
POMEM başvuruları, Polis Akademisi tarafından yayımlanan resmî kılavuzda belirtilen esaslar dahilinde, genellikle aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilmektedir:
Kılavuz Takibi: Adaylar öncelikle Polis Akademisi tarafından yayımlanan 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı Kılavuzunu detaylıca inceler.
E-Devlet Girişi: Başvurular, belirlenen tarihler arasında E-Devlet sistemi üzerinden başlatılır.
Başvuru Formu Doldurma: Adaylar, E-Devlet kapısında yer alan ilgili POMEM başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurur.
Onay ve Kayıt: Form doldurma işlemi bittikten sonra, adaylar başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandırır ve başvuruyu sisteme kaydeder.
Bu işlemlerden sonra, adayların başvurularının geçerli sayılması için kılavuzda belirtilen sınav ücretini yatırmaları gerekebilir.