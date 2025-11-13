ALES sınav yerleri açıklandı! ALES 3 giriş belgesi sorgulama ekranı

Türkiye'de lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) almak ve akademik kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) başvurmak isteyen adaylar için kritik öneme sahip olan 2025-ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, daha önce bu sınava başvuran adayların sınav yerlerinin (bina ve salon atamalarının) tamamlandığını duyurdu.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) en kritik aşamalarından biri tamamlanmıştır. Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açılmıştır.

Sınav: 2025-ALES/3

Erişim Tarihi ve Saati: 13 Kasım 2025 Perşembe, saat 14.00'ten itibaren.

Erişim Adresi: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi: https://ais.osym.gov.tr

Gerekli Bilgiler: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabilirler.

Önemli Not: Sınava Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısını alırken, belgenin üzerinde yer alan fotoğrafın net olduğundan emin olunuz.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES NE ZAMAN 2025?

ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.