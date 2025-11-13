Fed faiz toplantısı ne zaman, hangi gün? 2025 Aralık Fed faiz toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayı faiz kararı toplantısı, küresel piyasalar için kritik öneme sahip. Yılın bu son çeyreğinde, Fed'in para politikası duruşu piyasaların seyrini belirleyecek.

Fed faiz toplantısı ne zaman, hangi gün?

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilecek olan ve küresel piyasaların büyük bir dikkatle beklediği yılın son kritik faiz toplantısının tarihleri netleşmiştir.

Toplantı Tarihleri: 9 – 10 Aralık 2025

Kararın Açıklanma Günü: 10 Aralık 2025 Çarşamba

Beklenen Açıklama Saati (TSİ): Türkiye saatiyle akşam saatleri (Genellikle 22:00 civarında açıklanması beklenmektedir.)

Bu toplantı, sadece faiz oranları açısından değil, aynı zamanda Fed'in 2026 yılına dair ekonomik projeksiyonları ve para politikası sinyallerini (Dot Plot) içereceği için yılın en önemli olaylarından biri olacak.

Fed Faiz Kararına Yönelik Analizler

Fed'in Aralık ayı faiz kararına yönelik beklentiler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve açıklanacak makroekonomik veriler ışığında şekillenmektedir. Analistlerin de belirttiği gibi, bu unsurlar belirsizliği azaltmada kritik rol oynamaktadır.

Fed'in yol haritasına dair beklentilerde yetkililer arasında dahi farklı görüşler olduğu görülmektedir:

Fed Yetkilisi Tutum Açıklama Beklenti Stephen Miran (Yönetim Kurulu Üyesi) Güvercin (Daha Yumuşak) Aralık ayı için yarım puan (50 baz puan) faiz indiriminin uygun olduğunu, ancak en az 25 baz puan indirim yapılması gerektiğini belirtti. İndirim beklentisini güçlendiriyor. Alberto Musalem (St. Louis Fed Başkanı) Şahin (Daha Sert/Tedbirli) Para politikasının daha da gevşetilmesi (faiz indirimleri) konusunda dikkatli davranılması gerektiğini, enflasyona karşı önlem almaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. İndirime Karşı temkinli bir duruş sergiliyor.

Bu farklı sesler, piyasada gördüğünüz %50,8'e %49,2 gibi dengeli beklentilerin nedenini de açıklamaktadır. Güvercin üyeler (Miran gibi) güçlü bir indirimi savunurken, şahin üyeler (Musalem gibi) enflasyonu kontrol altında tutmak için temkinli kalmayı önermektedir.