  Tarihin ilk ticaret merkezinin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz?

Tarihin ilk ticaret merkezinin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz?

Tarihteki ilk organize ticaret merkezinin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz? Ve muhtemelen yer aldığı şehir çok şaşırtıcı gelmeyecek...


Tarihin ilk ticaret merkezinin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz?

Kayseri deyince akla ticaret gelir... Peki belki de tarihte de böyleydi...

1 ADINI KANİŞ VE KARUM'DAN ALIYOR

ADINI KANİŞ VE KARUM'DAN ALIYOR

Kayseri kent merkezinin 21 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde arkeolojik kazılar, 70 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Kültepe olarak adlandırılan bölgede, dönemin krallığının başkenti olan "Kaniş" ve ticaret kervanlarının mallarının indirilip dağıtıldığı liman anlamına gelen "Karum"dan adını alan höyükteki kazılarda bugüne kadar binlerce tablet çıkarıldı.

2 UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO LİSTESİNDE

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girerken, Kültepe tabletleri de 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildi. Kültepe'nin tarihçesi en az 5300 yıl öncesine dayanıyor.

3 ANADOLU'NUN İLK YAZILI BELGELERİ

ANADOLU'NUN İLK YAZILI BELGELERİ

Kültür Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre MÖ 2. binyılda, Anadolu’nun en eski krallığı olarak bilinen Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Asur ticaret kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe, Anadolu’daki ilk yazılı tabletleri barındırıyor. Aynı zamanda dünyanın ilk organize ticaret merkezi.

4 NELER BULUNDU?

NELER BULUNDU?

Bakanlığın sitesine göre Kültepe çivi yazılı belgelerde Kaniş veya Neşa adlarıyla geçiyor. Ticaret yolları üzerinde stratejik bir öneme sahip olan Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürmüş. Asurluların kurduğu büyük ticaret kolonileri olan “karum”ların merkezi Kültepe’deki karum olmuş ve burası diğer karumları yönetmiştir.

5 EKONOMİK METİNLER VAR

EKONOMİK METİNLER VAR

Kültepe’de bulunan yazılı belgeler, Anadolu ve Önasya tarihine ışık tutuyor. Asur çivi yazısı ile yazılmış olan Kültepe tabletleri, çoğu ekonomik içerikli olan ve dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleridir.

Bölgede 1948 yılından beri yürütülen kazılarda Asur, Geç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular gün yüzüne çıkarıldı.
