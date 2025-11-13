Tarihin ilk ticaret merkezinin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz?

Kültepe’de bulunan yazılı belgeler, Anadolu ve Önasya tarihine ışık tutuyor. Asur çivi yazısı ile yazılmış olan Kültepe tabletleri, çoğu ekonomik içerikli olan ve dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleridir.

Bölgede 1948 yılından beri yürütülen kazılarda Asur, Geç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular gün yüzüne çıkarıldı.